108
meneos
787
clics
Felipe VI recibe en La Zarzuela a una representación de 'Okdiario' y provoca la indignación: "No me lo creo"
La recepción ha provocado un aluvión de reacciones críticas con la Casa Real, algunas de las cuales no salen de su asombro.
|
etiquetas:
:
okdiario
,
felipe vi
,
zarzuela
,
incredulidad
48
60
2
K
499
politica
27 comentarios
#4
Apotropeo
¿ Cuál es el problema ?
Un día se reúne con la CNT.
Otro con izquierda unida.
Otro con un piquete de obreros en huelga.
Y, cuando le queda un rato, con estos.
17
K
168
#10
frg
#4
Ahora se reunirá con Villarejo. Total.
0
K
12
#23
Dramaba
#10
No no, Villarejo ya estaba ahí!
1
K
22
#12
WcPC
#4
Yo no sé a que viene el problema, el Rey es claramente de Box.
En Moncloa es lo que se vota.
0
K
12
#7
MiguelDeUnamano
12
K
136
#15
tomeu
#7
Vaya estampa!
1
K
32
#17
Kurtido
#13
En
#7
tienes la respuesta
1
K
26
#1
pelagito
Ostia! No es El Mundo Today
4
K
46
#2
cocococo
#1
¡Hostias! No es ostia, es hostia.
5
K
58
#22
Dramaba
#2
Cuidao que igual
#1
se da un guantazo cuando ve una noticia impactante...
0
K
10
#25
tommyx
#22
tampoco, es hostia, otra cosa es que este de mala ostia
1
K
18
#27
Dramaba
*
#25
Hostia!! Y eso que lo he comprado antes!
Edit: Efectivamente, lo miré mal.
0
K
10
#13
escuadron
*
#1
Me pregunto si por motivos similares recibiría a otros medios. Probablemente si, lo que los que mas se quejan de esto jamás solicitarían dicha audiencia, así que nos quedaremos con las ganas de saberlo. No me imagino a ElPlural o Publico solicitando nada de esto
0
K
11
#21
Grandpiano
*
#13
Venga, ya lo miro yo, que aquí hay mucho vaguete:
15 aniversario del 20 minutos:
x.com/CasaReal/status/669238815056388097
125 aniversario del Heraldo de Aragón:
x.com/CasaReal/status/1306212013547364354
125 aniversario del Diario de Burgos:
x.com/CasaReal/status/801455831678124032
20 aniversario de La Razón:
x.com/CasaReal/status/1059559417270714369
35 aniversario de El Mundo:
x.com/CasaReal/status/1864676082928038302
125 aniversario del diario…
» ver todo el comentario
0
K
7
#9
DDJ
Hay que mantener la posición por encima del sentido del ridículo, eso lo aprendió de su multi cornuda madre
2
K
22
#6
tetepepe
Menuda hondonada de hostias repartiría yo ahí.
1
K
18
#14
alfre2
#6
cuenta con mi hacha!
0
K
11
#16
pelagito
#14
y con mi tranca
0
K
10
#5
makinavaja
Ya se sabe de qué pie cojea el rey....
0
K
12
#8
Eukherio
#5
Irónicamente el putero del padre era mucho más hábil con este tipo de cuestiones. Este siempre que puede va a intentar ganarse a los ultras que con tanto cariño le pusieron Felpudo VI.
3
K
30
#11
frg
#5
Del mismo que su abuelo adoptivo.
0
K
12
#18
MoñecoTeDrapo
*
¡Zarzuelaaaaaa!
Por ser la Virgen
de la Paloma
Un mantón de la China-na
La China-na
Te voy a regalar
0
K
11
#3
alfre2
Hostias aparte, no sé quién da más grima en esa foto
0
K
11
#19
enriquefriki
*
youtu.be/HXwPjtW-sP8?si=7wBC_VHX4FDiVeY4
¡Hay que decirlo más!
0
K
7
#20
Oliram
Por que creeis que es miembro de la orden de la jarretera
Honi soit qui mal y pense
0
K
6
#24
kurroman
Igual les ha dicho "menuda puta mierda de panfleto tenéis" y estáis hablando sin saber.
0
K
6
#26
asymov
No encuentro más encuentros con la prensa por motivo de su décimo aniversario, deduzco que sólo se reúne con la mierda bulera y ultraderechista de Okcagarro, ¿tendrá algo que ver con lo de Barbara Rey?
www.elplural.com/sociedad/eduardo-inda-ok-diario-recibidos-felipe-vi-a
0
K
6
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
