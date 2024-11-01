edición general
Felipe VI recibe en La Zarzuela a una representación de ‘Okdiario’ y provoca la indignación: "No me lo creo"

La recepción ha provocado un aluvión de reacciones críticas con la Casa Real, algunas de las cuales no salen de su asombro.

Apotropeo #4 Apotropeo
¿ Cuál es el problema ?
Un día se reúne con la CNT.
Otro con izquierda unida.
Otro con un piquete de obreros en huelga.
Y, cuando le queda un rato, con estos.

:troll:
17 K 168
frg #10 frg
#4 Ahora se reunirá con Villarejo. Total.
0 K 12
Dramaba #23 Dramaba
#10 No no, Villarejo ya estaba ahí! :troll:
1 K 22
WcPC #12 WcPC
#4 Yo no sé a que viene el problema, el Rey es claramente de Box.
En Moncloa es lo que se vota.
0 K 12
#15 tomeu
#7 Vaya estampa!
1 K 32
Kurtido #17 Kurtido
#13 En #7 tienes la respuesta :troll:
1 K 26
#1 pelagito
Ostia! No es El Mundo Today
4 K 46
#2 cocococo
#1 ¡Hostias! No es ostia, es hostia.
5 K 58
Dramaba #22 Dramaba
#2 Cuidao que igual #1 se da un guantazo cuando ve una noticia impactante... :troll:
0 K 10
tommyx #25 tommyx
#22 tampoco, es hostia, otra cosa es que este de mala ostia
1 K 18
Dramaba #27 Dramaba *
#25 Hostia!! Y eso que lo he comprado antes! xD

Edit: Efectivamente, lo miré mal.
0 K 10
escuadron #13 escuadron *
#1 Me pregunto si por motivos similares recibiría a otros medios. Probablemente si, lo que los que mas se quejan de esto jamás solicitarían dicha audiencia, así que nos quedaremos con las ganas de saberlo. No me imagino a ElPlural o Publico solicitando nada de esto
0 K 11
#21 Grandpiano *
#13 Venga, ya lo miro yo, que aquí hay mucho vaguete:

15 aniversario del 20 minutos: x.com/CasaReal/status/669238815056388097
125 aniversario del Heraldo de Aragón: x.com/CasaReal/status/1306212013547364354
125 aniversario del Diario de Burgos: x.com/CasaReal/status/801455831678124032
20 aniversario de La Razón: x.com/CasaReal/status/1059559417270714369
35 aniversario de El Mundo: x.com/CasaReal/status/1864676082928038302
125 aniversario del diario…   » ver todo el comentario
0 K 7
DDJ #9 DDJ
Hay que mantener la posición por encima del sentido del ridículo, eso lo aprendió de su multi cornuda madre
2 K 22
tetepepe #6 tetepepe
Menuda hondonada de hostias repartiría yo ahí.
1 K 18
alfre2 #14 alfre2
#6 cuenta con mi hacha!
0 K 11
#16 pelagito
#14 y con mi tranca
0 K 10
makinavaja #5 makinavaja
Ya se sabe de qué pie cojea el rey.... :-D :-D :-D :-D
0 K 12
#8 Eukherio
#5 Irónicamente el putero del padre era mucho más hábil con este tipo de cuestiones. Este siempre que puede va a intentar ganarse a los ultras que con tanto cariño le pusieron Felpudo VI.
3 K 30
frg #11 frg
#5 Del mismo que su abuelo adoptivo.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
¡Zarzuelaaaaaa!
Por ser la Virgen
de la Paloma
Un mantón de la China-na
La China-na
Te voy a regalar
0 K 11
alfre2 #3 alfre2
Hostias aparte, no sé quién da más grima en esa foto
0 K 11
#20 Oliram
Por que creeis que es miembro de la orden de la jarretera

Honi soit qui mal y pense
0 K 6
kurroman #24 kurroman
Igual les ha dicho "menuda puta mierda de panfleto tenéis" y estáis hablando sin saber.
0 K 6
asymov #26 asymov
No encuentro más encuentros con la prensa por motivo de su décimo aniversario, deduzco que sólo se reúne con la mierda bulera y ultraderechista de Okcagarro, ¿tendrá algo que ver con lo de Barbara Rey? www.elplural.com/sociedad/eduardo-inda-ok-diario-recibidos-felipe-vi-a
0 K 6

