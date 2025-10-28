Feijóo reconoce que Mazón debe “responder” qué hizo el día de la dana ante las últimas revelaciones

“Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón”
Qué raro...acusando a Pedro Sánchez de algo.
Y si señalas sus cagadas es porque estás haciendo política, lo cual, según ellos, que se dedican a la política a tiempo completo durante toda su vida, es algo malo.
Muéstrame a un político del PP y me mostrarás una incoherencia con piernas.
Dudo mucho que admita ninguna de las 2 posibilidades.
Entonces, ¿ya puedo estar tranquilo si digo que alguien es un amigo de narcos?
Cuando oigas a un político que hay que abrir una comisión de investigación significa que van a tardar meses en no hacer nada para que te olvides con el siguiente escándalo.
“Si quieres que algo no se resuelva, nombra una comisión.”
Napoleón Bonaparte
Algo sabe Mazón por lo que no lo sacrifican.
Fakejoo dijo que estuvo en contacto permanente con Mazon.
Tiene cojones que en un pais lleno de derechistas no haya ni uno que no este podrido hasta la medula y sea capaz de completar una frase sin que le den retortijones cerebrales.
*Si es que alguien todavia cree que tiene algun discurso.