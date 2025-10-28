edición general
Feijóo reconoce que Mazón debe “responder” qué hizo el día de la dana ante las últimas revelaciones

“Se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación en el Senado todas las preguntas que se puedan formular, y eso lo tendrá que responder el señor Mazón”

mono #3 mono
Feijoo, si no lo fulminaste hace 1 año, ahora no tiene sentido
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Si, las encuestas y salvar su culo. Feijoo huele a muerto.
makinavaja #8 makinavaja
#3 Si lo fulminan, tienen que convocar elecciones en Valencia, y seguro que las pierden... Mejor dejar a Mazón, que, aunque quemado, va aguantando...
#22 perej
#8 y generando comisiones, que de eso va la cosa
oscarius24 #2 oscarius24
Al último que también se puso, le dieron pasaporte
Malinke #6 Malinke
Si estabas al tanto de todo y te pareció bien lo que había hecho.
#7 laruladelnorte
a su salida de este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde incidió en que esta es “la semana de las víctimas y de sus familiares” porque se cumple el primer aniversario de la catástrofe que registró 229 fallecidos. En este sentido, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “utilizar el dolor de la gente para hacer política”.

Qué raro...acusando a Pedro Sánchez de algo. ¬¬
el_Tupac #26 el_Tupac *
#7 la culpa siempre es de los demás

Y si señalas sus cagadas es porque estás haciendo política, lo cual, según ellos, que se dedican a la política a tiempo completo durante toda su vida, es algo malo.

Muéstrame a un político del PP y me mostrarás una incoherencia con piernas.
#13 rekus
Feijoo ha acabará convirtiendo al PP en la tercera fuerza. Que difícil es hacer política fuera del paraguas de La Voz de Galicia y la CRTVG.
Fernando_x #23 Fernando_x
#13 Poco me parece.  media
#5 sliana
ante las ultimas, las primeras, las segundas... ante la primera mentira que ha dicho y se le ha pillado. como persona puede reirse de quien quiera, como dirigente no.
#18 Peter086
Pero.... ¿es que Feijóo no sabía qué estuvo haciendo Mazón? Si Mazón le ha mentido, debería fulminarle como militante del PP. Si lo sabía, y aún así sigió con este teatro, es él quien ha jugado con el dolor de las víctimas para hacer política... y también debería entregar el carnét.

Dudo mucho que admita ninguna de las 2 posibilidades.
#20 laruladelnorte
#18 Frijolito dice que mentir no es ilegal...
#31 Peter086 *
#20 Ah, es verdad... pues nada.

Entonces, ¿ya puedo estar tranquilo si digo que alguien es un amigo de narcos?
Furiano.46 #1 Furiano.46
Ui ui ui, Frijolito se pone digno....
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#1 De boquilla, pero lo sigue apoyando.
#27 John_Doe
#10 Aprendiendo de Sánchez con Cerdá y Ábalos :-D
salteado3 #15 salteado3 *
#1 No: es marear la perdiz.

Cuando oigas a un político que hay que abrir una comisión de investigación significa que van a tardar meses en no hacer nada para que te olvides con el siguiente escándalo.


“Si quieres que algo no se resuelva, nombra una comisión.”
Napoleón Bonaparte

Algo sabe Mazón por lo que no lo sacrifican.
#21 malditopendejo
#15 sabe que si monta elecciones en Valencia, VOX le come la tostada.
#29 goyito
#21 Es lo mas preocupante, que si ahora estan mal puede que en la siguiente queden peor.
#19 Barriales
#1 elecciones en Extremadura.
#24 Hoypuedeserungrandia
#1 Pero, se supone que Feijoo estuvo en contacto permanente con Mazón o por lo menos eso dijo cuando le preguntaron por Mazon y la información que recibió de Mazon sobre la Dana. Mentir, mentir y mentir que sale gratis.
Yrithinnd #28 Yrithinnd
#24 a esto venía yo

Fakejoo dijo que estuvo en contacto permanente con Mazon.

:palm:
johel #14 johel *
Frijolito y su equipo no son mas incapaces porque no entrenan. Entre su apoyo sin fisuras a los odiadores, sus constantes incoherencias y su incapacidad para mantener un discurso* estan regalandole las elecciones a pox.
Tiene cojones que en un pais lleno de derechistas no haya ni uno que no este podrido hasta la medula y sea capaz de completar una frase sin que le den retortijones cerebrales.
*Si es que alguien todavia cree que tiene algun discurso.
#11 AlexGuevara
Sí amigo Frijolito, y también tendrá que responder a esas preguntas ante un juez/a
phillipe #17 phillipe
las últimas revelaciones no; la portada del abc
Sergio_ftv #12 Sergio_ftv
Y Feijoó debe responder se todas las garruladas que ha soltado al respecto desde entonces.
have_a_nice_day #16 have_a_nice_day
Lo va a mantener en su puesto hasta que se convoquen elecciones nuevas
#9 ercharli
Mañana dirá lo contrario, y pasado mañana dirá que no lo que sea, hiper realidad ficticia.
#25 angar300
Por culpa del pacto de Mazón con Vox antes de tiempo, el PP no consiguió los votos necesarios para que Feijoo fuera presidente. Que siga tapando a Mazón, que va a ver dónde va a acabar...
Capaza #30 Capaza
Es igual que lo reconozca en vísperas del aniversario, porque en su momento no lo ceso como militante del PP, porque obligarle a dimitir con la autoridad que tiene Feijoo era imposible, Mazon por mucho que duela se mantendrá como presidente hasta que toquen elecciones porque el resto de formaciones no tienen los votos suficientes para hacer una moción de censura.
