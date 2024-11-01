edición general
Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no haya ocupado cargos políticos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.

oghaio #1 oghaio
Feijóo no es fiscal porque no quiere...
14
devilinside #2 devilinside
#1 Eso venía a decir. Que proponga él el candidato
1
oghaio #3 oghaio
#2 La estulticia de este hombre no tiene límite.
2
devilinside #4 devilinside
#3 Hasta el infinito y más allá
1
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Estaría bien que el perro le exija al PP que su candidato no haya tenido relación con narcos. xD
7
Top_Banana #6 Top_Banana
"Feijóo exige a Sánchez lo que nunca se exigiría a si mismo"

Da igual cuando leas esto.
5
#17 Tecar
El fiscal general del Estado lo nombra el rey a propuesta del Gobierno.
Una vez elegido el CGPJ elabora un informe que no es vinculante pero que normalmente es tenido en cuenta.
En el caso de García Ortiz, el Consejo se opuso a su nombramiento, pero el Gobierno siguió adelante con la propuesta.
Quizá así se entiendan algunas cosas.
2
Desideratum #12 Desideratum
Feijóo, cuando seas presidente, es decir, "cuando quieras", entonces elegirás, junto con los golpistas judiciales que tienes infiltrados dentro de la justicia, al fiscal que te venga de cine para los chanchullos de quitarle penas a los delincuentes y criminales de tu partido con sus manos manchadas de delitos. Mientras tanto, deja de decir gilipolleces.
1
pepel #8 pepel
Es lo que Feijóo va a hacer cuando quiera "no gobernar".
0
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Pues porque lo ha dicho uno del PP, pero que "no haya ocupado cargos políticos" me parece lógico y debería estar por ley.
1
oceanon3d #13 oceanon3d *
#10 El partido que mas jueces tienen pivotando de los tribunales al congreso o cargos de comunidades es el PP en relación de 50 a 1 con el Psoe.

Luego pasa lo que pasa ... que dejan su cargo en la comunidad o el congreso y vuelven a sus juzgados como en Valencia a juzgar a Camps (su antiguo jefe) o mantener a Oltra imputada injustamente contra criterio del juez de instruccion no una vez sino dos veces .... ¡¡¡coño si hasta Mazon esta deseando llegar a esa cueva de Alibaba para que cierren la causa y le pongan una medalla¡¡¡

Los del Psoe mismo en el TC se han inhibido voluntariamente en varias causas ... los del PP jamas de lo jamases; hay niveles de moral e institucionalidad amigo...
2
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#13 Pues por eso digo que se ponga por ley. Que se junten PP y PSOE y limiten el paso de jueces a política y al revés.
0
oceanon3d #11 oceanon3d
Vamos, que quieren elegir al fiscal ellos.

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Que pongan a Peinado, no? O directamente que pongan al Presidente Consorte de la Comunidad de Madrid.
0
yoma #18 yoma
Ya, y que los jueces del Tribunal Supremo y Constitucional y CGPJ no tengan intereses ni familiares en cargos políticos.
0
#22 chavi
Que no se preocupe. El nuevo fiscal contará con el informe preceptivo del CGPJ, si el CGPJ tiene a bien querer redactarlo, claro.

Otra cosa es que el Gobierno le haga caso a ese informe, porque no tiene absolutamente ninguna obligación de hacerlo.
0
vviccio #15 vviccio
Debemos ser más críticos con los partidos, no puede ser que tengamos que tragar con todas sus paridas solo porque sintamos afinidad por ese partido como si fuera nuestro equipo de fútbol. Lo único que debería importar es la protección de la democracia y los servicios públicos.
0
lameiro #19 lameiro
Manuela Carmena estaría bien.
0
Imag0 #21 Imag0
#19 Igual alguien en edad de trabajar...
0
#14 Leon_Bocanegra
Ahora es cuando el perro se tendría que sacar la chorra encima de la mesa y poner de fiscal a alguien que les joda... Cándido Conde Pumpido no tiene algún hijo fiscal?
0
yoma #20 yoma
#14 Puede poner a Garzón, o ya para joder más a Carmena. xD xD xD
0
#7 Juanjolo *
Nuevo fiscal de Pedro, seguro que será más obediente que el anterior. También puede sorprender poniendo a dedo a dos fiscales duplicando el cargo, o tres: fiscal, subfiscal y segundo subfiscal
0

