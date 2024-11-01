Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no haya ocupado cargos políticos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.