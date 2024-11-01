Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no haya ocupado cargos políticos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado cuente con "el aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea un jurista de "reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años.
Da igual cuando leas esto.
Una vez elegido el CGPJ elabora un informe que no es vinculante pero que normalmente es tenido en cuenta.
En el caso de García Ortiz, el Consejo se opuso a su nombramiento, pero el Gobierno siguió adelante con la propuesta.
Quizá así se entiendan algunas cosas.
Luego pasa lo que pasa ... que dejan su cargo en la comunidad o el congreso y vuelven a sus juzgados como en Valencia a juzgar a Camps (su antiguo jefe) o mantener a Oltra imputada injustamente contra criterio del juez de instruccion no una vez sino dos veces .... ¡¡¡coño si hasta Mazon esta deseando llegar a esa cueva de Alibaba para que cierren la causa y le pongan una medalla¡¡¡
Los del Psoe mismo en el TC se han inhibido voluntariamente en varias causas ... los del PP jamas de lo jamases; hay niveles de moral e institucionalidad amigo...
Otra cosa es que el Gobierno le haga caso a ese informe, porque no tiene absolutamente ninguna obligación de hacerlo.