edición general
9 meneos
59 clics
Feijóo envía a la jueza de la DANA los mensajes que recibió de Mazón el 29 de octubre

Feijóo envía a la jueza de la DANA los mensajes que recibió de Mazón el 29 de octubre

El líder del PP decide reservarse los que él envió al entonces presidente de la Generalitat

| etiquetas: feijoo , dana , mazón , jueza
7 2 0 K 93 politica
6 comentarios
7 2 0 K 93 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Le sugiero a la jueza que le pida los mensajes recibidos y enviados durante los últimos siete años. :troll:
10 K 126
Supercinexin #6 Supercinexin
Ésta jueza está a dos peticiones más de ser inhabilitada por prevaricación. Por menos de lo que les ha pedido a los PePeros se follaron a Elpidio Silva, o Luis Acayro, por ejemplo.

De todos modos, cualquier cosa que sentencie ella, va a eliminarla la instancia superior o rebajarla tanto que dé igual.
5 K 73
#4 guuilesmiz
Feijóo le envía a la jueza el contenido de los SMS? Sin llamadas, email, ni otro tipo de comunicación? Nos toman por gilipollas
1 K 20
#3 Alcalino
Eso sería investigación prospectiva :troll:
1 K 18
humono #5 humono
Todo por whasapito pero no te envío mis mensajes te envio los de él. Y contexto para que su señoría lo entienda.., ¡cobarde!, ¡pecador!.

No da risa, no me da risa observar cómo se retuercen las cosas cundo se han meado en las víctimas desde lo más alto.
1 K 16
SeñorMarron #2 SeñorMarron
Carlos, se fuerte!
1 K 10

menéame