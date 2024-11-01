edición general
Un farmacéutico da dos fechas para desmontar las palabras de Trump sobre el autismo

El farmacéutico únicamente ha dado dos fechas y dos acontecimientos científicos del siglo XX para zanjar cualquier relación entre paracetamol y autismo: "El autismo se identificó por primera vez en 1911. El paracetamol se comercializó en 1955. Fin del debate".

#1 mcfgdbbn3
Al menos con la tartracina (E-102, el colorante amarillo para el #arroz_con_cosas) se curan en salud con la expresión "ADHD-like behavior" (comportamiento similar al TDAH), o sea, no es el TDAH en concreto, sino un comportamiento similar:
en.wikipedia.org/wiki/Tartrazine

Hay que indicar que ese asunto es genético y se describió por primera vez hace 250 años, y que no hay ninguna relación entre el comportamiento y ese colorante, se puede tener un comportamiento parecido siendo neurotípico, por eso se hacen pruebas en los hospitales, para no dar medicamentos a quién no lo tiene.

Un saludo a los que renuncien al paracetamol pensando que se van a volver autistas o van a tener hijos autistas. :-P
#2 Jodere
#2 Jodere
Las fechas son el dia que se levante y desdice lo que ya ha publicado que sera mañana mismo, Trump el veleta no hay que hacerle ni caso, miente mas que habla y ademas es falso, mangante y la peor persona que puedas echarte a la cara.
1 K 19
#3 Grandpiano
Y esta chorrada? Es como decir que el covid-19 no provoca neumonía porque la neumonía es muy anterior al covid-19.

Trump es idiota, pero no me parece serio rebatirle con otras idioteces.
7 K 56
#9 mcfgdbbn3
#3: Si el Paracetamol diera autismo, incluso suponiendo que no fuera la única causa que lo produjera, ya se habría encontrado un vínculo a estas alturas.

#Spoiler: las causas del autismo son desconocidas:
en.wikipedia.org/wiki/Autism#Causes
2 K 33
#11 Crisbio
#9 Una cosa no quita la otra, y es que el tweet es una chorrada... el de la diabetes también me ha gustado. "La comida basura no provoca diabetes porque la diabetes es muy anterior a la comida basura".
2 K 30
#12 mcfgdbbn3
#11: Es que hay dos tipos de diabetes, hay que partir de ahí.

La "comida basura" no provoca diabetes de tipo 1.
0 K 13
#13 Ysinembargosemueve
#3 Chorrada es tú comentario, ahora analiza porqué.
0 K 9
#15 Grandpiano
#13 Ok, mi análisis: dos faltas de ortografía en 7 palabras. Uf. Estudia y luego hablamos.
0 K 7
#4 Toponotomalasuerte
Pues yo daría una sola palabra: subnormal
1 K 24
#5 MellamoMulo
Lo que nos lleva a sentenciar que además las compañías farmacéuticas tienen en su poder la máquina del tiempo :shit:
#6 porto
#6 porto
Rebatir las estupideces de Trump con tonterias no me parece una buena idea.
3 K 37
#16 ombresaco
#6 1. Toda la razón.
2. A las personas con cierto conocimiento las tonterías de correlaciones espúrias se las trae al pairo. Estoy convencido de que este desmentido es para la gente que se las cree. El mensaje está tan sobresimplificado que llega a ser erróneo, pero una gráfica con cantidad de gente con autismo disagnosticado y consumo de paracetamol, y estudios de causa efecto probablemente les aburrirían.

El paracetamol cada vez es más popular, habría que estudiar la correlación de consumo de paracetamol con el calentamiento global, seguro que sale algo.
0 K 11
Torrezzno #7 Torrezzno *
Me parece una tontería una noticia sobre lo que dice un farmacéutico. Se le podría responder diciendo que los casos de autismo no paran de crecer, de hecho hay por ahí algunas gráficas que parecen logarítmicas, por lo que (basándome en la hipótesis del kennedy este) el paracetamol podría aumentar el numero de casos de alguna forma desconocida

Dicho esto dudo mucho que el paracetamol sea la causa. Podría haber montones de razones:
- ambientales (químicos, microplasticos)
- víricas
- edad de los padres

Digo yo que se estará estudiando de forma rigurosa
0 K 20
#14 mcfgdbbn3
#7: O más sencillo, que antes los daban por raritos, frikis o locos y ahora no.

También hay mucho autodiagnóstico, publicaciones en plan "si escuchas alguna vez la misma canción dos veces seguidas tienes autismo" (reciclable a la hiperactividad) y que confunden a la gente.
0 K 13
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Un farmacéutico demuestra que no sabe de lógica formal. En fin.

Que A cause B no implica que A sea la única causa de B.

Ejemplo. La diabetes se conoce desde el Egipto de los faraones. Eso no desmiente la afirmación "Un exceso de donuts y coca cola pueden provocar diabetes"

Si, Trump dijo una gilipollez, pero este contrargumento no tiene mucho sentido.
1 K 18
#10 lordban
Gilipollez. Si algo había en 1911 era mierda en el aire de las ciudades industriales, partículas y químicos no regulados que lo más suave que podían causar era autismo.
0 K 6

