Un farmacéutico da dos fechas para desmontar las palabras de Trump sobre el autismo

El farmacéutico únicamente ha dado dos fechas y dos acontecimientos científicos del siglo XX para zanjar cualquier relación entre paracetamol y autismo: "El autismo se identificó por primera vez en 1911. El paracetamol se comercializó en 1955. Fin del debate".
Hay que indicar que ese asunto es genético y se describió por primera vez hace 250 años, y que no hay ninguna relación entre el comportamiento y ese colorante, se puede tener un comportamiento parecido siendo neurotípico, por eso se hacen pruebas en los hospitales, para no dar medicamentos a quién no lo tiene.
Un saludo a los que renuncien al paracetamol pensando que se van a volver autistas o van a tener hijos autistas.
Trump es idiota, pero no me parece serio rebatirle con otras idioteces.
#Spoiler: las causas del autismo son desconocidas:
La "comida basura" no provoca diabetes de tipo 1.
2. A las personas con cierto conocimiento las tonterías de correlaciones espúrias se las trae al pairo. Estoy convencido de que este desmentido es para la gente que se las cree. El mensaje está tan sobresimplificado que llega a ser erróneo, pero una gráfica con cantidad de gente con autismo disagnosticado y consumo de paracetamol, y estudios de causa efecto probablemente les aburrirían.
El paracetamol cada vez es más popular, habría que estudiar la correlación de consumo de paracetamol con el calentamiento global, seguro que sale algo.
Dicho esto dudo mucho que el paracetamol sea la causa. Podría haber montones de razones:
- ambientales (químicos, microplasticos)
- víricas
- edad de los padres
Digo yo que se estará estudiando de forma rigurosa
También hay mucho autodiagnóstico, publicaciones en plan "si escuchas alguna vez la misma canción dos veces seguidas tienes autismo" (reciclable a la hiperactividad) y que confunden a la gente.
Que A cause B no implica que A sea la única causa de B.
Ejemplo. La diabetes se conoce desde el Egipto de los faraones. Eso no desmiente la afirmación "Un exceso de donuts y coca cola pueden provocar diabetes"
Si, Trump dijo una gilipollez, pero este contrargumento no tiene mucho sentido.