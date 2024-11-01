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La faltada clasista a más no poder del diputado del PP Jaime de los Santos: "Otro personaje nefasto de la política española"

La faltada clasista a más no poder del diputado del PP Jaime de los Santos: "Otro personaje nefasto de la política española"  

Acusa de "poco aseados" a los ministros de Sumar en el 15M, el habitual insulto clasista de la ultraderecha, y carga contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre Pedro Sánchez dice que lleva "el pecado original" y que llega "dopado por el dinero de la prostitución". Sus deslenguadas acusaciones han provocado un aluvión de respuestas.

| etiquetas: jaime de los santos , pp , clasismo
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9 comentarios
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Joder menudo saco de mierda con ojos.
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skaworld #5 skaworld
jojojo que classic "rojo piojoso" dicho por parte de un tipo que apesta a ducha francesa de Baron Dandy.

No si es que te tienes que reir...
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devilinside #8 devilinside
#5 Apostaría además que este, en vez de Listerine, se enjuaga con solysombra
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#1 Albarkas
Ha dicho: "No se lavan, osea..."
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Se le podrá criticar por la falta de educación, pero no por lo bien que representa a sus votantes.
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#6 marcotolo
estos personajes parecen escapados de un programa de cardenas,
lo mejor es que ni se dan cuenta cuando te ries de ellos
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XtrMnIO #9 XtrMnIO
Y esto es lo que pasa cuando pones a un imbécil delante de un micrófono.
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kukusu #7 kukusu
no sé ya que diferencia ve la gente entre PP y VOX, son exactamente lo mismo.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Si los peperos fuesen cristianos de verdad y no de boquilla, se les podría replicar con aquello de que son sepulcros blanqueado, pero se la va pelar igual, son simplemente malas personas
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menéame