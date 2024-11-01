La faltada clasista a más no poder del diputado del PP Jaime de los Santos: "Otro personaje nefasto de la política española"  

Acusa de "poco aseados" a los ministros de Sumar en el 15M, el habitual insulto clasista de la ultraderecha, y carga contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre Pedro Sánchez dice que lleva "el pecado original" y que llega "dopado por el dinero de la prostitución". Sus deslenguadas acusaciones han provocado un aluvión de respuestas.