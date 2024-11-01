·
El éxodo a España deja los vuelos de Venezuela a Madrid sin plazas en seis meses
«Necesitamos viajar a España lo más pronto posible. Sin fecha de retorno porque nos quedamos allá en la madre patria. Nos vamos todos juntos. Somos una familia de cuatro personas».
etiquetas
españa
madrid
venezuela
actualidad
#2
Top_Banana
"La demanda de viajar a España, donde residen ya más de medio millón de venezolanos, se ha disparado por el veto migratorio en Estados Unidos, de donde unos 350.000 nacionales del país caribeño deben salir por tener problemas con el permiso temporal de estancia en su visado."
3
K
32
#4
encurtido
#2
Vamos, los inempleables de EEUU, todos para España.
0
K
8
#5
sotillo
#2
¿Se han cargado Estados Unidos ya?
0
K
10
#3
eaglesight1
El problema sería si cuando llegaran y se les acogiera votaran PP y Vox en cuanto pudieran. Lo mismo les pasaría igual que con Trump.
0
K
15
#6
AntiTankie
#3
ya se ocuparan los de vox en adoctrinarlos
0
K
6
#1
DayOfTheTentacle
invasión
0
K
7
