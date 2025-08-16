edición general
La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%

El gobierno de Carlos Mazón ha anunciado esta semana la designación de la venezolana María Ponte como delegada para la Hispanidad, para dar atención integral a los “nuevos valencianos”, a quienes Ponte ya se ocupaba de atender desde 2023 en el PP de la Comunidad Valenciana. Del total del millón de internacionales que residen en territorio valenciano (a fecha 31 de diciembre de 2024), cerca del 13% (un 12,95%) pertenecen a países latinos, con especial predominio de Colombia, Argentina y Venezuela.

Mangione #2 Mangione
Cuando la inmigración sí que les interesa... xD xD xD xD

Mazón, homicida, fascista, subnormal.
ipanies #4 ipanies
Y a qué cojones vienen a este infierno social comunista?!?!
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#4 pudiendo vivir en el paraíso venezolano!
sotillo #16 sotillo
#4 A convertirlo en un infierno Cristo fascista
#9 davidvsgoliat *
Pero, ¿España no es una dictadura comunista con perro Sanxe? No entiendo nada. ¿Por qué no se van a Argentina?
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#9 la pregunta es por qué querría alguien irse del paraíso venezolano. Algo inexplicable.
sotillo #19 sotillo
#13 se ve que la salida de muchos está dando resultados, han bajado los precios de la vivienda y hay más trabajo
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike
#19 ¿no estarás insinuando que la inmigración venezolana encarece la vivienda y genera paro?
sotillo #17 sotillo
#9 Por que allá lograron su objetivo y ahora vienen a por nosotros
raül_hernàndez_1 #14 raül_hernàndez_1
Invasión de la gusanera. Pero a estos no los llamarán "panchitos" ni "sudacas" los fachas.
#12 Jesucripto *
Y no olvidarse que se comportan como guetos económicos judíos. Buscan socios entre compatriotas y dan empleo y vivienda a los suyos por encima de los locales (españoles).
#7 Abajo
Propaganda de los hispanchistas en redes sociales para normalizar esto:
-Son nuestros hermanos hispanoamericanos
-Estos comen jamón y no piden segarros
-Vienen a trabajar no como los musulmanes.
#10 tierramar *
Mazon al perder votos por la DANA, hace lo mismo que Ayuso: importar voto hispano. Los españoles no somos tontos, y a medida que el PPSOE pierde voto nacional, lo importan: PP.VOX. latinos. No digo lo que hace el PSOE, porque me gano un strike laotraandalucia.org/mazon-coloca-a-una-venezolana-de-ultraderecha-en-e Mazón coloca a una venezolana de ultraderecha en el gobierno del País Valencià como «delegada para la Hispanidad y la Libertad»
#1 tierramar *
La población venezolana en la Comunidad Valenciana sumaba 5.550 personas en 2012 y, diez años después, estaba formada por 23.778 habitantes, un espectacular aumento del 328,4%. En cuanto a la población de Argentina, otra de las más mayoritarias en la actual sociedad valenciana, registra una ligera caída del 5,7%: en 2012 eran 15.039 personas, y en 2022 son un total de 14.176 argentinos residiendo en la Comunidad Valenciana. Mazon está siguiendo la misma estrategia que Ayuso en Madird: atraer la…   » ver todo el comentario
delcarglo #5 delcarglo
UUUUUyyyy estos serán los pobres que no les dejan vivir en la "little Caracas" de Madriz:
cesarmiguelrondon.com/opinion/desde-el-exterior/la-venezuela-que-no-ca
#15 luckyy
tú y tus pésimos análisis políticos
#18 Grandpiano
La inmigración es buena y hacen falta millones de inmigrantes salvo que vaya a una comunidad autónoma del PP. Entonces es mala.
Qué divertido es Menéame.
#8 cocococo
Francia, Italia, España, todos los países de habla española en América, Portugal, Rumania, algunas regiones de de Bélgica y Suiza que comparten estas características lingüísticas con el latín, Guinea Ecuatorial, son países latinos.
#3 cocococo
Los valencianos son una población latina:
www.lingoda.com/es/content/paises-de-habla-hispana/

Creo que están confundiendo "latino" con "latinoamericano".
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#3 Really, George? :roll: :-D
