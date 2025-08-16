La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%

El gobierno de Carlos Mazón ha anunciado esta semana la designación de la venezolana María Ponte como delegada para la Hispanidad, para dar atención integral a los “nuevos valencianos”, a quienes Ponte ya se ocupaba de atender desde 2023 en el PP de la Comunidad Valenciana. Del total del millón de internacionales que residen en territorio valenciano (a fecha 31 de diciembre de 2024), cerca del 13% (un 12,95%) pertenecen a países latinos, con especial predominio de Colombia, Argentina y Venezuela.