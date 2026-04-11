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Exclusiva: inteligencia de EE.UU. indica que China prepara un envío de armas a Irán en medio de alto el fuego, según fuentes

Según tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia, los servicios de espionaje estadounidenses indican que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas. Sería una medida provocadora, considerando que Beijing afirmó haber contribuido a la negociación del frágil acuerdo de alto el fuego que suspendió la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de esta semana.

| etiquetas: eeuu , irán , china , guerra , armas , alguien dijo algo
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 Suleiman
Si fuera asi, cual es el problema? Solo ellos pueden armar a un bando?
22 K 262
Spirito #8 Spirito
#1 Claro, solo los yanquis pueden armar a un bando según les interese, que para eso son los matones y chulos del barrio.
2 K 26
#14 Albarkas
#1 Hombre, hay que entender que les joda que todo lo que mande China a Irán se lo tiren encima a ellos.
Pero es lo que hay. Si no quieren guerra, que no la provoquen.
6 K 90
cax #16 cax
#1 La excusa perfecta para iniciar una escalada contra China. Estos criminales nazis y fascistas, Trump y Netanyahu, nos van a llevar al holocausto nuclear.
1 K 19
frankiegth #19 frankiegth
#1. Voto sensacionalista.
0 K 14
#24 concentrado
#1 El problema es que son armas de destrucción masiva, de esas que Bush sabía donde estaban. Vamos, otro invent en toda regla.
0 K 18
#2 carraxe *
Me espero a la noticia que diga que la inteligencia de Irán denuncia que UK, EEUU o Alemania preparan un envío de armas a Israel en medio del alto el fuego

hahaha xD xD xD

Pues eso, propaganda
14 K 169
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Ah, que Israhell no está recibiendo armas de sus aliados, claro.
Nos tratan como a putos retrasados.
7 K 91
Spirito #9 Spirito
#7 Bueno, a nosotros no, sino a la camarilla yanquineja y demás amebas. :troll:
4 K 64
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Sería una medida provocadora xD xD xD
5 K 59
Veelicus #12 Veelicus
Ojala, y si en vez de un envio son mil mejor
2 K 41
antesdarle #3 antesdarle
Igual de legítimo me parece armar a Ucrania para defenderse de los orcos que hacer lo mismo con Irán. Si es cierta la noticia, excelente.
3 K 38
#5 MPR *
China mala!!

Seguro que israel ha interrumpido el reabastecimiento de misiles para su cúpula de acero con motivo del alto al fuego. Y mucho más aún el reabastecimiento y la fabricación de misiles para dispararlos contra Líbano e irán (o Gaza). Y EE. UU. no va a fabricar ni vender ni un arma durante todo este tiempo. Claro.
3 K 38
A.more #6 A.more
#5 siguen asesinando
0 K 9
kukusu #10 kukusu
Es una buena oportunidad para probar su tecnología antiaérea, ¿por qué no la iban a aprovechar?
2 K 35
salteado3 #21 salteado3 *
#10 parece ser que en la guerra de los 12 días los chinos hicieron un montón de pruebas y tomas de datos, por esto en esta ocasión los misiles son más efectivos.

Como bien dices, es una ocasión de oro para prepararse por si los yankis deciden atacar a China.

Por otro lado, China estará encantada de vender todo lo que pida Irán (armas y otros bienes) a crédito del petróleo. Aver si EE.UU. es quien reparte el carnet autorizado de vendedores de armas...
0 K 14
#13 Marisadoro *
Portavoz de la embajada china en Washington:
“China cumple sistemáticamente con sus obligaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos a que se abstenga de formular acusaciones infundadas, establecer conexiones maliciosas y recurrir al sensacionalismo”.
2 K 32
Priorat #11 Priorat *
Una cosa és que medien para un alto al fuego y la otra es que no se preparen por si no sucede que, por otro lado, es lo mismo que está haciendo Israel y EE.UU. ahora mismo.
2 K 29
#17 AlexGuevara
Sí? Pues que se vayan preparando para aceptar que la hegemonía de los USA es cada vez más cosa del pasado
1 K 18
unaqueviene #23 unaqueviene
#17 a eso tenemos que contribuir todos quitándonos netflix, disney, Amazon, hbo, etc
0 K 11
estemenda #20 estemenda
Bastante es que China no dé un puñetazo en la mesa. Si Xi Jinping llega a estar la mitad de pirao que el Trumpeta se iba el mundo a la mierda en dos semanas.
0 K 11
Imag0 #22 Imag0
Pero cual es la sorpresa?? Alto el fuego significa rearme y vuelta a la guerra.
0 K 11
#18 rogerillu
Ya han perdido a Venezuela como proveedor de petroleo. No van a dejar que caiga Irán.
0 K 10

menéame