Exclusiva: inteligencia de EE.UU. indica que China prepara un envío de armas a Irán en medio de alto el fuego, según fuentes

Según tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia, los servicios de espionaje estadounidenses indican que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas. Sería una medida provocadora, considerando que Beijing afirmó haber contribuido a la negociación del frágil acuerdo de alto el fuego que suspendió la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de esta semana.
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Pero es lo que hay. Si no quieren guerra, que no la provoquen.
hahaha
Pues eso, propaganda
Nos tratan como a putos retrasados.
Seguro que israel ha interrumpido el reabastecimiento de misiles para su cúpula de acero con motivo del alto al fuego. Y mucho más aún el reabastecimiento y la fabricación de misiles para dispararlos contra Líbano e irán (o Gaza). Y EE. UU. no va a fabricar ni vender ni un arma durante todo este tiempo. Claro.
Como bien dices, es una ocasión de oro para prepararse por si los yankis deciden atacar a China.
Por otro lado, China estará encantada de vender todo lo que pida Irán (armas y otros bienes) a crédito del petróleo. Aver si EE.UU. es quien reparte el carnet autorizado de vendedores de armas...
“China cumple sistemáticamente con sus obligaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos a que se abstenga de formular acusaciones infundadas, establecer conexiones maliciosas y recurrir al sensacionalismo”.