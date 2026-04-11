Exclusiva: inteligencia de EE.UU. indica que China prepara un envío de armas a Irán en medio de alto el fuego, según fuentes

Según tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia, los servicios de espionaje estadounidenses indican que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas. Sería una medida provocadora, considerando que Beijing afirmó haber contribuido a la negociación del frágil acuerdo de alto el fuego que suspendió la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de esta semana.