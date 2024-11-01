edición general
Si Europa no abandona su religión de libre comercio, corre el riesgo de un desastre social e industrial [en]

Ante la oleada de Trump, Europa ha de repensar los fundamentos de su doctrina comercial. Si Europa no abandona su religión de libre comercio, se arriesga a un desastre social e industrial sin precedentes. Y sin beneficios para el planeta, todo lo contrario. Para fijar sus aranceles, Trump siguió una lógica nacionalista (el superávit bilateral con los EEUU) y bastante caótica, a medida que cambiaba de humor. Hay que hacer lo contrario: los derechos de aduana deben fijarse sobre principios universalistas y predecibles.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿ Libre comercio cuando la economía europea sufre las correcciones constantes de EEUU?
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 coerciones
