Europa ha llegado al fin del invierno con las reservas de gas agotadas. Un país tiene un modelo para salvarla: España

Este invierno que está llegando a su fin está siendo más frío de lo previsto, algo que como hemos visto ha causado estragos. Si hablamos de gas para calefacciones, el almacenamiento también ha llegado a los números rojos: los Países Bajos tienen una reserva de aproximadamente el 12%, Alemania y Francia rondan el 21%, según datos de AGSI. En ese escenario bajo mínimos, hay dos países que se salen de la norma: España y Portugal, con unas reservas del 56,87% y un 76,7%, respectivamente.

#2 chema79
Lo que se necesitan son mas instalaciones fotovoltaicas en comunidades de vecinos, y en casas unifamiliares... 4 placas y un microinversor valen 800e tienes unos 8kw de energía al día (media entre Vigo y Murcia)... las colocas, enchufas a un enchufe normal, y listo. Si quieres legalizar, añade unos 200e a la ecuación...
4
Kyoko #4 Kyoko
#2 El problema de la solar en España es la proporcion de poblacion viviendo en pisos. Si ya cuesta ponerse de acuerdo en poner ascensor, imagina placas solares. Para muchos ahorrar en la factura electrica comunitaria no es suficiente incentivo.
En cambio en unifamiliares se han multiplicado en los ultimos años. A nosotros, con 8 placas y bateria (y viviendo en el Mediterraneo) nos sale mucho a cuenta. Y por lo que veo 2/3 partes de mis vecinos han puesto. Los que aun no es mas porque no es la primera residencia.
0
capitan__nemo #1 capitan__nemo
En España que desactiven las medidas de reserva que activaron tras el apagon. Sobre todo los ciclos combinados extras que consumen gas. Ya habran configurado bien los limites a las que saltaban y se desconectaban las centrales y los otros fallos no relacionados con mantener la sincronia.
1
capitan__nemo #3 capitan__nemo
#1 y esta si que si, reactivar de nuevo la excepcion iberica que tan buen resultado dio para proteger un poco a la gente del aumento del precio de la electricidad y ayudar a que no suba tanto la inflacion.
1

