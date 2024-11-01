Europa ha llegado al fin del invierno con las reservas de gas agotadas. Un país tiene un modelo para salvarla: España

Este invierno que está llegando a su fin está siendo más frío de lo previsto, algo que como hemos visto ha causado estragos. Si hablamos de gas para calefacciones, el almacenamiento también ha llegado a los números rojos: los Países Bajos tienen una reserva de aproximadamente el 12%, Alemania y Francia rondan el 21%, según datos de AGSI. En ese escenario bajo mínimos, hay dos países que se salen de la norma: España y Portugal, con unas reservas del 56,87% y un 76,7%, respectivamente.
| etiquetas: europa , españa , reservas , gas
En cambio en unifamiliares se han multiplicado en los ultimos años. A nosotros, con 8 placas y bateria (y viviendo en el Mediterraneo) nos sale mucho a cuenta. Y por lo que veo 2/3 partes de mis vecinos han puesto. Los que aun no es mas porque no es la primera residencia.