Un estudio reabre el debate sobre la Gran Pirámide de Guiza: podría haberse construido hasta 40.000 mil años antes de Cristo

La propuesta procede del ingeniero italiano Alberto Donini, que plantea un sistema de datación basado en el análisis de patrones de erosión de la piedra. Según sus cálculos, la pirámide podría haberse construido entre el 9.000 a.C. y el 36.000 a.C., con una media estimada cercana al 22.900 a.C. Si esta hipótesis fuese cierta, la construcción del monumento se situaría en plena Edad de Piedra, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas.