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Un estudio reabre el debate sobre la Gran Pirámide de Guiza: podría haberse construido hasta 40.000 mil años antes de Cristo

Un estudio reabre el debate sobre la Gran Pirámide de Guiza: podría haberse construido hasta 40.000 mil años antes de Cristo

La propuesta procede del ingeniero italiano Alberto Donini, que plantea un sistema de datación basado en el análisis de patrones de erosión de la piedra. Según sus cálculos, la pirámide podría haberse construido entre el 9.000 a.C. y el 36.000 a.C., con una media estimada cercana al 22.900 a.C. Si esta hipótesis fuese cierta, la construcción del monumento se situaría en plena Edad de Piedra, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas.

| etiquetas: gran pirámide , estudio
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
ewok #1 ewok
A ver, ¿la pirámide es de piedra o es de bronce? Pues ya está. Que os lo tenga que venir a contar MundoDeportivo... :roll: :-P
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llanerosolitario #16 llanerosolitario
#1 Menos mal que no les ha dado por datarla por el Carbono 14 :roll:
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fofito #2 fofito
" la pirámide podría haberse construido entre el 9.000 a.C. y el 36.000 a.C"
Y hasta ese movimiento de cintura he sido capaz de leer
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#2 Hips don't lie.
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josde #12 josde
#2 Unos pocos años nada mas, cifras muy rigurosas. :-D
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Catapulta #14 Catapulta
#2 Hay técnicas efectivas para datar la pirámide. Estás horquillas son mantener polémicas.
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Atrydas #6 Atrydas
Un ingeniero italiano quiere que le hagan casito.
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suppiluliuma #10 suppiluliuma
Si Jufu levantara la cabeza...
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Ya sabemos que la prensa deportiva es una mierda, no hace falta que se empeñen en demostrarlo.
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alfre2 #8 alfre2
Si esos mismos egipcios levantaran la cabeza y vieran el engendro del Bernabéu… :troll: dirían que hemos entrado en la Edad de las Lamas.
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#13 surco *
Estas cosas me estresan un poco. Ninguna ciencia social es una ciencia exacta , pero si hay una que puede aproximarse en cosas es la arqueología. Al menos en la parte en la que bebe de ciencias exactas y la datación forma parte de esa parte.
Algunas máximas para joderle la vida a Iker Jiménez.

1) Las cosas se hacen para algo. Esto es, la cerámica aparece por necesidad de almacenar. El excedente habla de una sociedad que produce. La escritura aparece para contabilizar el excedente.
2) Para…   » ver todo el comentario
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millanin #3 millanin
Justo lo que los reptilianos quieren hacernos creer.
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#5 Toponotomalasuerte
#3 en tal caso sería siluriana, no reptiliana.
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millanin #7 millanin
#5 eso es propaganda illuminati.
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Rokadas98 #11 Rokadas98
— si al final los Anunnaki son los verdaderos constructores de las pirámides de Egipto…. :troll:
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Teranosaurus #15 Teranosaurus
Tú pon del 9000ac hasta el 36000 ac que seguro que aciertas
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menéame