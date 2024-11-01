edición general
Esta genuina batería térmica industrial de 100 MWh es la más grande del mundo, no genera emisiones, y no necesita litio

Durante el día, la planta solar carga la Rondo Heat Battery (RHB), y durante la noche la batería libera el calor almacenado para mantener la producción activa sin interrupciones. Tras diez semanas de funcionamiento continuo, el sistema ha cumplido todos sus objetivos de rendimiento y fiabilidad, alcanzando temperaturas superiores a 1.000 °C y una eficiencia de más del 97%. La energía térmica que proporciona equivale a la utilizada por 10.000 hogares.

2 comentarios
enochmm #2 enochmm
Greenwashing.
#1 lordban
¿Por qué una batería térmica debería necesitar litio?
