España no descarta participar en la misión en Groenlandia tras sumarse Francia al envío de tropas

España no descarta participar en la misión en Groenlandia tras sumarse Francia al envío de tropas

La presencia gala se suma a la anunciada por Alemania, Suecia y Noruega, que han indicado que destinarán oficiales a la isla para estudiar cómo incrementar la seguridad en la región. "Estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", dice Margarita Robles

31 comentarios
Casiopeo
A favor. La única forma de parar a Trump es mostrando fuerza. China lo hizo con los aranceles y llevan meses negociando, Europa se
bajó los pantalones a las primeras de cambio y estos son los resultados. Los matones solo entienden un lenguaje, y no es el de la moral y el respeto, precisamente.
10 K 127
#21 guillersk
#3 Desgraciadamente es así
1 K 25
kinz000
Espero que enviemos más que Alemania.
3 K 45
#9 cocococo
#1 A mí no se me ha perdido nada en Groenlandia.
1 K 6
kinz000
#9 Ya que tenemos un ejercito vamos a usarlo o solo sirven para tener gym gratis y cobrar? Los intereses de España y por extensión de la la UE también se deben defender por esta vía.
1 K 23
aPedirAlMetro
#9 Y en Ucrania ? :roll:
0 K 9
#20 guillersk
#9

1 solidaridad
2 hoy por ti, mañana por mi, por qué si un día nos las vemos putas nosotros, un groenlandés te podría decir que no se le ha perdido nada en dspaña
3 K 40
Destrozo
#1 visto el gran compromiso de nuestros socios europeos, lo más apropiado sería mandar a la cabra de la legión
0 K 10
#11 Horkid
La mejor defensa frente a EEUU es economica, tal y como lo está haciendo China, mucho más inteligente: desdolarizando la economía global. El envío de tropas de la OTAN (que encima compra armas a EEUU) no es más que propaganda de la industria armamentistico militar. mpr21.info/la-respuesta-integral-asimetrica-de-china-al-secuestro-de-m
1 K 28
jonolulu
Francia envía a 13 militares. Reino Unido a 1. No da ni para hacer guardias

Parece de chiste
1 K 26
#4 Kuruñes3.0
Pues es la que queda.
1 K 15
#6 Daniel2000
Groenlandia, con temperaturas bajo -0ºC.

Seguro que mandan a la Legión de Melilla, que están acostumbrados.
0 K 14
#22 guillersk
#6 zapadores de jaca, los que desfilan con skies
0 K 10
#12 Suleiman
Ahora es cuando todo bien patriota votante de derechas,se alista siguiendo su coherencia.
0 K 13
alfre2
A ver si ahora va a resultar que la participación militar es voluntaria, solo porque no está EEUU dando órdenes.
0 K 12
g3_g3
Al trineo con perros podemos añadirle una cabra. xD
0 K 11
elTieso
A ver si es verdad, la última vez si no recuerdo mal fuimos a Irak a defender los intereses de los yankees de mierda, por lo menos ahora iríamos a favor de la UE.
0 K 11
tarkovsky
#10 Excepto si lo que haces es desviar la atención para ocultar tus intenciones. Yo que sé ya. Es todo tan volátil y está la cosa tan enrarecida y que ya no sé lo que pensar.
0 K 11
tarkovsky
No se si solamente me lo parece a mí, pero todo esto de Groenlandia tiene pinta de teatrillo. El asunto es militarizar la isla a degüello. Y el objetivo es Rusia, no USA, ni Dinamarca.
0 K 11
#10 veratus_62d669b4227f8
#2 Creo que para mandar tropas a Groenlandia no haria falta ningun teatrillo, es un pais de la OTAN o está adscrito a él en cuestiones de defensa.
0 K 7
security_incident
#2 Entiendo el punto de vista. Pero estoy con #10. No tiene mucho sentido hacer este teatrillo ya que tiene un coste político interno muy grande. No sé si levantar todo este sentimiento anti americano en Europa es un precio que a la OTAN le vale la pena pagar por hacer un teatrillo. Y ya ni hablar delas contradicciones que levanta.
Luego él hecho de militarizar Groenlandia contra Rusia cuando la amenaza está en Europa del Este...
No sé. Seguramente los aspectos más importantes de este tema no…   » ver todo el comentario
0 K 19
Anomalocaris
#2 USA ya tiene bastante libertad para tener tropas en Groenlandia. El objetivo es que a cambio de dejarles en paz, los groenlandeses les den concesiones para explotar sus recursos naturales.
0 K 7
crycom
¿Dinamarca mandaría si fuese Canarias o Ceuta lo amenazado?
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca
#17 No lo sabemos, esperemos que no haya que comprobarlo
0 K 14
#25 guillersk
#17 Seguramente
En Afganistán fueron y han tenido tantas bajas como los usanos
0 K 10
#14 Visca
Si al final hay que pegarse con EE.UU. la estrategia obvia es de guerra asimétrica. Donde habría que llevar tropas es a USA, y que empiecen a hacer acopio de drones .:troll:
0 K 7
#8 cocococo
Que envíen a una cabra de la legión.
0 K 7
CharlesBrowson
Teniendo los enclaves rota y moron, mas que en groenlandia habria que vigilar y sitiar esos sitios
0 K 7
#13 Daniel2000
#5 Sitiar ..
Ahora díselo a los trabajadores y a UGT y CCOO de esas localidades ...
En Morón acabas en el fondo del Rio Guadaira.


- ¿ Es que no somos lacayos de los gringos?

Que ganas de que llegue un "gobierno progresista" , rompa los acuerdos con los yankees, e invierta en proyectos de la región.
0 K 14
lameiro
#13 "Que ganas de que llegue un "gobierno progresista" , rompa los acuerdos con los yankees, e invierta en proyectos de la región. "
Pues sí pero os empeñais en votar a partidos de derechas y así nos va con el puto PPSOEVOX.
0 K 14
#7 arreglenenlacemagico
mejor no las mandemos trump no va a invadir groelandia pero es great television! yo no participaria en su circomediatico si no es por apoyar al resto de monos pero esto lo tienen que saber ya porque si no, no mandarian 10 soldados los alemanes
0 K 6

