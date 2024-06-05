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Ernesto Ekaizer desmonta punto por punto la instrucción de Peinado

Ernesto Ekaizer desmonta punto por punto la instrucción de Peinado

Sobre esta sección 23 de la Audiencia, el colaborador aseguraba que "es la que abastece, perfecciona y mejora los planteamientos del juez Peinado". "Es decir, el juez Peinado no está solo. Hasta ahora lo ha perfeccionado, le están afinando los autos al juez Peinado".

| etiquetas: begoña gómez , peinado , audiencia , lawfare
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias? ¿Podría esto ocurrir en Francia, en Alemania o en el Reino unido?
6 K 85
#3 vGeeSiz
#1 ¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) un ataque coordinado a la justicia de un país y que no haya consecuencias? ¿Podría esto ocurrir en Francia, en Alemania o en el Reino unido?
3 K -9
oceanon3d #6 oceanon3d *
#3 #2 Soldados de prietas filas ... la negación de la realidad por bandera. El dogma se come la razón.

Lo único bueno de toda esta mierda de Peinado es que hasta el mas tonto o sectario de este país tiene claro el asunto. Lo demás ya se vera ... y sus consecuencias también.
3 K 49
#9 vGeeSiz
#6 Si, todos tenemos claro que Begoña no es trigo limpio, excepto los fundamentalistas religiosos como tu
0 K 10
oceanon3d #12 oceanon3d *
#9 Suélteme el brazo señora ... :roll:
1 K 18
Sergio_ftv #10 Sergio_ftv *
#3 Lo que tu llamas "ataque coordinado s la justicia" en realidad es esto:

"Controlaremos la Sala Segunda desde detrás": el whatsapp de Cosidó (PP) justificando el pacto en el CGPJ

Es decir, "un ataque coordinado a la justicia".
4 K 72
ostiayajoder #16 ostiayajoder *
Me flipan los tarados del mundo paralelo.

Son como los q hace 3 dias me decian q el perro NO era un referente politico occidental ahora mismo 'pq no podia sacar presupuestos'. Seguro q en Franxia no duermen por los presupuestos españoles. O en USA.

Y lo repetian como borregitos, varios a la vez!!!

Sinceramente: creo q es gente coordinada diciendo esa gilipollez para ver si la pueden hacer colar.

Pues aqui, igual:

No hace falta ser un fan del perro para tener claro q esta investigacion ha…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 vGeeSiz
#1 en Francia, Alemania o RU su esposo ya habría dimitido si se supiera el 10% de lo que se sabe aquí.

Pero esto es Españita, no importa lo que hagas, siempre habrá un fanboy dispuesto a defenderte
1 K 21
Stathamdepueblo #13 Stathamdepueblo
#7 el 10% de 0 sigue siendo 0
2 K 46
mmlv #14 mmlv *
La verdad que da miedo la falta de límites de algunos jueces para prevaricar sin consecuencias, orientando su actividad profesional al servicio de un partido político a la voz de "el que pueda hacer que haga", es que ni disimulan... Da miedo porque sabemos que si lo hacen es porque se saben impunes.
1 K 40
#15 pozz
El aparato de propaganda de la mafia esta a todo trapo.
0 K 8
Mesto #2 Mesto *
Es de vergüenza el ataque a la justicia por parte del gobierno y sus medios afines. Desde Tele Pedro hasta todos los medios subvencionados.

No conozco democracia alguna donde se procese a la mismísima mujer del presidente y este no dimita.

Desde los dos DNI hasta las acusaciones de law fare. Es vergonzoso.
8 K -57
#4 ces
#2 Como te veo que conoces el tema, ¿Me puedes explicar que indicios hay para acusarla? Porque no ha trascendido ninguno
1 K 27
josde #5 josde
#2 Tu crees que Peinado el corrupto es justicia, es una mierda como persona y como juez también y los que le defienden son lo mismo.una vergüenza para España.
1 K 40
Sandman #8 Sandman
#2 Con la de cosas con las que se puede atacar al perro y cómo os empeñais en ir a por lo más frágil. En otro orden de cosas, aquí tienes una lista de esposas de primeros ministros con líos judiciales: www.elindependiente.com/internacional/2024/06/05/de-penelope-fillon-a-
0 K 11
Mesto #11 Mesto
#8 La esposa del dictador filipino y de netanyahu. Desde luego el ejemplo que has puesto es acertado.
0 K 7

menéame