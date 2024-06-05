Ernesto Ekaizer desmonta punto por punto la instrucción de Peinado

Sobre esta sección 23 de la Audiencia, el colaborador aseguraba que "es la que abastece, perfecciona y mejora los planteamientos del juez Peinado". "Es decir, el juez Peinado no está solo. Hasta ahora lo ha perfeccionado, le están afinando los autos al juez Peinado".
| etiquetas: begoña gómez , peinado , audiencia , lawfare
Lo único bueno de toda esta mierda de Peinado es que hasta el mas tonto o sectario de este país tiene claro el asunto. Lo demás ya se vera ... y sus consecuencias también.
"Controlaremos la Sala Segunda desde detrás": el whatsapp de Cosidó (PP) justificando el pacto en el CGPJ
Es decir, "un ataque coordinado a la justicia".
Son como los q hace 3 dias me decian q el perro NO era un referente politico occidental ahora mismo 'pq no podia sacar presupuestos'. Seguro q en Franxia no duermen por los presupuestos españoles. O en USA.
Y lo repetian como borregitos, varios a la vez!!!
Sinceramente: creo q es gente coordinada diciendo esa gilipollez para ver si la pueden hacer colar.
Pues aqui, igual:
No hace falta ser un fan del perro para tener claro q esta investigacion ha… » ver todo el comentario
Pero esto es Españita, no importa lo que hagas, siempre habrá un fanboy dispuesto a defenderte
No conozco democracia alguna donde se procese a la mismísima mujer del presidente y este no dimita.
Desde los dos DNI hasta las acusaciones de law fare. Es vergonzoso.