ERC pide que las radios emitan un mínimo de canciones en catalán, gallego o euskera

El partido independentista plantea la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para establecer una cuota mínima del 5% en lenguas oficiales diferentes del castellano.
Algunos tenéis un cacao mental bastante gordo con este asunto y este pensamiento crea mas anti-España. ¿quien querría ser de un país que no te acepta?
Tendrías que ver lo que vota el gallego hablante en Galicia.
El castellano hablante vota izquierda mayoritariamente( a coruña, Vigo) el gallego hablante ppsuno de pro ( rural gallego ) no tienes ni puta idea del país en el que vives.
Dile tú a un señoriño que te habla en gallego que es antiespañol.... Ignorante!
No tiene nada que ver como viven (la cultura, la gastronomía, los paisajes..) en Chiclana o en Santander, tienen en común poco más que el idioma, y aunque ambos hablan castellano seguramente les cueste entenderse un poco al principio. Lo que quiero decir es que pretender uniformar el país es negativo; España es plurinacional y multicultural, desde los visigodos, y los patriotas de verdad estamos muy orgullosos de ello
Especial respeto y protección. Otros le llaman cupo.
Por cierto, me encantan Manel, y zoo (aunque se haya retirado)
Aunque me conformaría con que las zonas catalanoparlantes tuvieramos un canal público en catalán de verdad, no solo en catalunya y a ratos.
Hay quien acumula todos los derechos y maniobra para negar y restar a quienes, como ciudadanos de tercera, no disfrutan de su estatus.
Tenemos que ser conscientes de lo que nos están haciendo y dejar de votar a partidos autonomistas.
Las difernetes lenguas oficiales resaltan la diversidad y la riqueza de la cultura de este país.
Sobre el aranés coincido.