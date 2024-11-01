edición general
ERC pide que las radios emitan un mínimo de canciones en catalán, gallego o euskera

El partido independentista plantea la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para establecer una cuota mínima del 5% en lenguas oficiales diferentes del castellano.

oghaio #13 oghaio
#6 ¿Entonces para ti cualquiera que cante en gallego, catalán o euskera es que no quiere ser de España? Madre mía cómo están las cabezas...
6 K 79
oghaio #1 oghaio *
Supongo que ahora saldrán en tromba los protectores del idioma, considerando esto una barbaridad y que les reduzcan del 100 al 95 por ciento su cuota...
3 K 53
#6 Tailgunner
#1 por qué tenemos que oir canciines en España de gente que no quiere ser de España?
7 K -27
#8 alkalin
#6 Para que esta gente entienda que hablar un idioma oficial en España no es ser anti-español.

Algunos tenéis un cacao mental bastante gordo con este asunto y este pensamiento crea mas anti-España. ¿quien querría ser de un país que no te acepta?
4 K 48
#15 Toponotomalasuerte
#6 jajajaja tremenda soplapollez.
Tendrías que ver lo que vota el gallego hablante en Galicia.
El castellano hablante vota izquierda mayoritariamente( a coruña, Vigo) el gallego hablante ppsuno de pro ( rural gallego ) no tienes ni puta idea del país en el que vives.
Dile tú a un señoriño que te habla en gallego que es antiespañol.... Ignorante!
0 K 10
#26 alkalin
#15 En Catalunya los castellanoparlantes votan al PSC (que ocupa la centro derecha), porqué votar al PP en Catalunya es votar a alguien que te escupe en la cara cada vez que les oyes hablar en Madrid y cavernas mediaticas del extrarradio.
0 K 7
SeñorMarron #18 SeñorMarron
#6 Pues precisamente me parece una medida genial para integrar TODA España. Este país no es monolingüe, ni monocultural... no es sólo el idioma, y es nuestra gran riqueza. No hay nada que genere más independendistas que comentarios como el tuyo (bueno, si, las porras...).
No tiene nada que ver como viven (la cultura, la gastronomía, los paisajes..) en Chiclana o en Santander, tienen en común poco más que el idioma, y aunque ambos hablan castellano seguramente les cueste entenderse un poco al principio. Lo que quiero decir es que pretender uniformar el país es negativo; España es plurinacional y multicultural, desde los visigodos, y los patriotas de verdad estamos muy orgullosos de ello
0 K 7
#21 vituwaf
#6 Precisamente tú debes escucharlas todas ya que quieres que sean de España.
0 K 7
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 En Cataluña, las radioformulas para cumplir el "cupo" minimo impuesto por la Generalitat, rellena con canciones en catalan entre cuñas y "minutos sin publicidad".
0 K 10
#24 alkalin
#10 Rectificando tu comentario: El cupo mínimo impuesto por la constitución española: "artículo 3.3: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección."

Especial respeto y protección. Otros le llaman cupo.
0 K 7
alcama #12 alcama
#1 Cualquier cosa menos escuchar a la payasa de Santaolalla
0 K 7
zogo #4 zogo *
Y subtítulos a la canciones de bad bunny.

Por cierto, me encantan Manel, y zoo (aunque se haya retirado)
2 K 40
#11 alkalin
#9 Entonces que TV1 emita en inglés, como ya tenemos internet para escuchar canciones y noticias en español, ¿que necesidad hay de que TV1 sea en español? --> ¿Este es tu argumento?
2 K 34
#22 vituwaf
#11 No tiene argumentos, sólo excusas.
0 K 7
Torrezzno #14 Torrezzno
En fin, inventos de los políticos. Si una canción es buena lo es en cualquier idioma
1 K 30
#3 poxemita
Y que incluyan al Koala en ese porcentaje.
2 K 28
#2 alkalin
Debería ser lo normal desde hace décadas.

Aunque me conformaría con que las zonas catalanoparlantes tuvieramos un canal público en catalán de verdad, no solo en catalunya y a ratos.
1 K 18
alcama #9 alcama
#2 Estamos en 2025. Puedes escuchar la música que te salga de los cojones sin depender de la radio
0 K 7
Elbaronrojo #17 Elbaronrojo
No se han enterado de que ahora mismo es posible oír cualquier emisora a través de internet.
1 K 17
#16 pirat
Todos tenemos corazoncito, pero parece que algunos no tenemos derecho a tenerlo, debemos renegar de el para que sea pisoteado por la apisonadora españolista, en el fondo frustrada por ser una acomplejada ante lo anglo.
Hay quien acumula todos los derechos y maniobra para negar y restar a quienes, como ciudadanos de tercera, no disfrutan de su estatus.
0 K 12
Yoryo #5 Yoryo
Ya tenían TV3 en los '80 y '90, que fue descafeinándose precisamente por influencia de políticos con ideas más estrechas (ñ), incluso ERC ha llevado a TV3 a lo que es ahora, pero ahora dicen que la culpa es de otros. Estos de ERC no saben ni donde se encuentran.
0 K 11
#23 vituwaf
#5 La descafeinación de TV3 ha sido espectacular. No se parece ni mínimamente a lo que fue.

Tenemos que ser conscientes de lo que nos están haciendo y dejar de votar a partidos autonomistas.
1 K 18
#7 Forestalx
Pero vamos a ver... Si mucho de lo que se emite es en inglés !
0 K 10
unaqueviene #19 unaqueviene
Luego que la gente vota mal. Más hablar de dineros y menos soplapolleces
0 K 9
EldelaPepi #20 EldelaPepi
Acertadísima propuesta.
Las difernetes lenguas oficiales resaltan la diversidad y la riqueza de la cultura de este país.
0 K 7
ElenaCoures1 #25 ElenaCoures1
Es encomiable la preocupación de ERC por el aranés, el valenciano y el silbo gomero
0 K 7
#27 alkalin
#25 El valenciano es catalán occidental. Es tan absurdo como tratar de separar un gaditano de un castellano-manchego.

Sobre el aranés coincido.
0 K 7

