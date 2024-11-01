Epstein enviaba $25.000 al jefe de ginecología de la universidad de Ohio cada tres meses, según archivos

El Dr. Mark Landon supuestamente recibió una serie de paquetes de Epstein entre 2001 y 2004, pero se desconoce el contenido. Se desconocen las identidades de LHW y Abigail, así como los motivos de los pagos. Sin embargo, se sabe que uno de los clientes de Epstein en aquella época era Les Wexner, entonces director ejecutivo de Victoria’s Secret.
| etiquetas: epstein , ohio , paquetes , lista epstein , mark lando , ginecólogo
/Offtopic: Ostias lo de meter publicidad ya hasta en palabras... estoy flipando.
La sensación de impotencia que se está viviendo con este caso es escandalosa. No hay consecuencias, no hay detenciones, no pasa nada.