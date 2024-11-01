La eólica y la solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la UE por primera vez en 2025

El sol y el viento generaron el 42% de la energía eléctrica en España el pasado año, con récord en la solar, que alcanzó el 22% de la cuota de mercado, según se desprende del 'European Electricity Review 2026' que acaba de publicar Ember.
| etiquetas: energia solar , eolica , electricidad , combustibles fósiles , ue , europa
Si escuchaste el discurso de ayer, quiere que consumamos petróleo (pagado en dólares) en vez de poner molinos.
Igual no nos queda otra que reducir todo lo que podamos el consumo de combustibles fósiles, le haremos un doble favor al mundo, quitándole poder a un Dictador y reduciendo las emisiones.
recordar que la electricidad es solo un 20% de toda la energía consumida globalmente.
Esta bien, pero no es la panacea.