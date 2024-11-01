edición general
La eólica y la solar generaron más electricidad que los combustibles fósiles en la UE por primera vez en 2025

El sol y el viento generaron el 42% de la energía eléctrica en España el pasado año, con récord en la solar, que alcanzó el 22% de la cuota de mercado, según se desprende del 'European Electricity Review 2026' que acaba de publicar Ember.

RoterHahn #2 RoterHahn
Pues ahora a por el 60% para el 2030
Mountains #3 Mountains *
#2 Todo lo que ahorremos en el consumo de combustibles fósiles, repercute directamente en EEUU y los paises árabes + Rusia que controlan el petróleo.
Mountains #1 Mountains *
Esto no le gusta un pelo a Trump, que quiere que aparte de chupársela como hasta ahora, compremos su petróleo recién robado y su gas para producir electricidad.
Canha #4 Canha
#1 gas va a hacer falta siempre y ya quedamos en que se lo comprábamos a él, así que le da bastante igual. Y petróleo creo que no usamos para generar electricidad, lo unico si habláramos para la carga de vehículos electricos en vez de diésel. Gasolina vamos a seguir usando tambien que el futuro mas próximo es hibrido.
Mountains #6 Mountains *
#4 Quedamos que se lo comprábamos al tío que nos amenaza con una invasión y se ríe de la energía solar.

Si escuchaste el discurso de ayer, quiere que consumamos petróleo (pagado en dólares) en vez de poner molinos.

Igual no nos queda otra que reducir todo lo que podamos el consumo de combustibles fósiles, le haremos un doble favor al mundo, quitándole poder a un Dictador y reduciendo las emisiones.
este_no_es_eltraba #5 este_no_es_eltraba
mas "electricidad".

recordar que la electricidad es solo un 20% de toda la energía consumida globalmente.

Esta bien, pero no es la panacea.
