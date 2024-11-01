·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8021
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5509
clics
El cómico y la broma
4313
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
4842
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3650
clics
El silencio cómplice
más votadas
737
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
656
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
511
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
504
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
384
Entidades científicas denuncian la organización de un congreso antivacunas en España en pleno resurgir del sarampión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
56
clics
Encuesta elecciones generales: El PP amplía ventaja sobre el PSOE mientras Sumar cae a un 5% y ya le supera Podemos
El 62,3% de los encuestados cree que los partidos han alimentado bulos y fake news sobre el accidente ferroviario de Adamuz y han hecho un uso interesado de la tragedia.
|
etiquetas
:
encuesta
,
elecciones
,
españa
4
1
1
K
36
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
36
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Mark_
Igual en este país necesitamos un recordatorio de lo que la derecha y la ultra-derecha pueden llegar a hacernos (nada bueno, ya de antemano) para que la izquierda tome consciencia de que primero, debe ser un movimiento obrero horizontal y transversal y segundo, que por separado no van a conseguir una puta mierda.
También todos saben que los dos problemas a los que nos enfrentamos actualmente (vivienda y cambio climático, o sus consecuencias más bien) requiere de un pacto de Estado que ninguno…
» ver todo el comentario
3
K
36
#2
suppiluliuma
Si no veis a Harkon por aquí en los próximos días, probablemente se deba a que ha tenido un orgasmo tan fuerte que ha quedado incapacitado.
3
K
31
#3
Doisneau
*
#2
Tanto a el como a Podemos les da priapismo la idea del colapso de la izquierda mientras ellos gobiernen las cenizas.
A estas alturas, la duda esta en si nos caeran dos o tres legislaturas seguidas de la derecha mas que en si ganaran o no. Y tal y como estan las cosas, la izquierda tiene muchas cosas que replantearse, pero con las lapas de belarra, Diaz y Montero no va a haber una regeneracion real de la izquierda en muchos, muchos años.
0
K
12
#1
rusito
*
VOX se ha convertido en el PODEMOS de la derecha franquista española. Sube mucho pero más dura se la caída. Caerán en picado cuando ser@ vea que sus contradicciones y corruptelas. Sus votantes creen que Abascal es un ser de luz al igual que los podemitas piensan lo mismo de Pablo Iglesias.
Increíble que un tipo que compartía yate con un narco, sea el candidato más votado. Muchos españoles han perdido la honestidad y no debería permitirselos votos.
2
K
27
#4
SeñorPresunciones
#1
Para que caiga le tiene que apetecer al Inmundo, al Españolo, a La Sinrazón, a Antonia3, a Cuadro, a Ok lagarto, a Telahinco, etc, etc, etc, que caigan, y no parecen estar por la labor. Más bien parece lo contrario.
2
K
37
#5
surco
#1
Yo también creo que a Vox le va a pasar factura la realidad. Lo que no tengo tan claro es que Abascal no lo sepa. Es más que posible que Vox eche a andar la legislatura y se dedique a condicionar políticas y a darle cera al propio Feijoo desde fuera
0
K
11
#6
alfre2
#1
comparando a Abascal con Pablo Iglesias? Empieza por comparar sus CVs!
3
K
41
#8
rusito
#6
yo comparo sus trayectorias. Abascal solo sabe decir "viva España"
0
K
9
#7
Mark_
#1
con la diferencia abismal de que Podemos no pretendió restar derechos a algunos españoles, o no se dedicó a lanzar bulos a diario hasta poner en riesgo la vida de otros políticos, ni tienen ningún caso de corrupción confirmado entre sus filas. No han tenido encima una policía patriótica comandada por la oposición para hundirles, ni la mayoría de medios de comunicación a su favor.
Por eso sabes hasta de qué marca son las bragas de Irene Montero, pero no sabrías distinguir a la mujer de Abascal en una foto.
8
K
84
#10
tul
#7
intentaron robarle a los españoles de bien su derecho a exprimir a toda esa morralla de rojos y comunistas
1
K
19
#11
Mark_
#10
es que cómo se pudieron atrever a garantizar ayudas o no empeorar vidas durante la pandemia, o a hacer que estemos a niveles de paro mínimos, o yo que se...tener algún tipo de respeto en Europa.
Ojo que el PSOE me da el mismo asco que el PP sin el tufo facha, pero a día de hoy todo avance nos viene desde la izquierda, jamás desde la derecha.
1
K
19
#12
rusito
*
#7
la derecha franquista está desatada. Estos quieren montar un Ice en España.
Estoy harto de partidos políticos que solo se preocupan de pendejadas.
0
K
9
#14
Mark_
#12
no será muy diferente a la que se lio en Murcia, o en cualquier otro conflicto generado por bulos fascistas. Al tiempo.
1
K
19
#13
Eukherio
*
#1
No, yo no veo a Vox como el Podemos de la derecha. Si en el momento de esplendor de Podemos hubiesen salido noticias reales, con audios, acerca de un colectivo de jóvenes promocionado por ellos que se había quedado el dinero que habían pedido para ayudar en una catástrofe reciente, y que al final se gastaron en fiestas, se habrían llevado la hostia electoral del milenio; mientras tanto a Vox ni le afectó algo así porque a la mayoría de sus votantes les da exactamente igual que trinquen. Mira…
» ver todo el comentario
3
K
22
#16
calde
#1
O me voy de ejpaña, o me suicido!
Mierda de vecinos tengo!
0
K
11
#15
cocococo
Si los supuestos partidos de izquierda hacen política de derecha... terminan gobernando la derecha, fijo.
El PSOE poco tiene que ver con la izquierda. El PSOE se fue a la mierda desde que Felipe dijo "OTAN, de entrada no" y cuando subió a la poltrona... OTAN de entrada no, pero de salida tampoco, a tomar por culo.
1
K
13
#17
ElenaCoures1
Feijóo presidente con Fachascal de vicepresidente
Tranquilos, que la culpa no es de ningún meneante
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
También todos saben que los dos problemas a los que nos enfrentamos actualmente (vivienda y cambio climático, o sus consecuencias más bien) requiere de un pacto de Estado que ninguno… » ver todo el comentario
A estas alturas, la duda esta en si nos caeran dos o tres legislaturas seguidas de la derecha mas que en si ganaran o no. Y tal y como estan las cosas, la izquierda tiene muchas cosas que replantearse, pero con las lapas de belarra, Diaz y Montero no va a haber una regeneracion real de la izquierda en muchos, muchos años.
Increíble que un tipo que compartía yate con un narco, sea el candidato más votado. Muchos españoles han perdido la honestidad y no debería permitirselos votos.
Por eso sabes hasta de qué marca son las bragas de Irene Montero, pero no sabrías distinguir a la mujer de Abascal en una foto.
Ojo que el PSOE me da el mismo asco que el PP sin el tufo facha, pero a día de hoy todo avance nos viene desde la izquierda, jamás desde la derecha.
Estoy harto de partidos políticos que solo se preocupan de pendejadas.
Mierda de vecinos tengo!
El PSOE poco tiene que ver con la izquierda. El PSOE se fue a la mierda desde que Felipe dijo "OTAN, de entrada no" y cuando subió a la poltrona... OTAN de entrada no, pero de salida tampoco, a tomar por culo.
Tranquilos, que la culpa no es de ningún meneante