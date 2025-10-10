Encierra a su novia y le da puñetazos "por mirar a otros hombres" en un supermercado de Zaragoza

Un ataque de celos en un supermercado de Zaragoza provocó una discusión entre una pareja que terminó con la chica denunciando a su novio tras recibir fuertes puñetazos dentro de un coche. Los hechos se produjeron el pasado sábado 27 de septiembre sobre las 20.00 en el Alcampo de la calle de Rodrigo Rebolledo, del barrio de Las Fuentes.