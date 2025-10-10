Encierra a su novia y le da puñetazos "por mirar a otros hombres" en un supermercado de Zaragoza

Un ataque de celos en un supermercado de Zaragoza provocó una discusión entre una pareja que terminó con la chica denunciando a su novio tras recibir fuertes puñetazos dentro de un coche. Los hechos se produjeron el pasado sábado 27 de septiembre sobre las 20.00 en el Alcampo de la calle de Rodrigo Rebolledo, del barrio de Las Fuentes.
Es leerte y morirme de risa
Pero es un cobarde y un miserable
Puede ser que la novia sea una dómina y el su esclavo, en los juegos de dominación es típico que la dómina humille y ponga en situaciones comprometidas en público a su siervo.
Es perfectamente posible que ella le ordenase una agresión en público para su defenestración reputacional, judicial, laboral, etc. Sería un acto de amor y entrega absoluto por parte de el.
Pero claro, los retrógados no entendeis otras formas de amor más que la tradicional.