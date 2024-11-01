EEUU pide al Líbano que devuelva bomba GBU-39 sin detonar por temor a que pueda llegar a Rusia y China [ENG]

Estados Unidos ha pedido al Líbano que devuelva una bomba GBU-39 de pequeño diámetro lanzada por la Fuerza Aérea de Israel hacia Beirut durante la operación que mató al comandante militar de Hezbolá, Ali Tabatabai, a principios de esta semana, después de que no detonara, según medios libaneses.
El problema es que si el Líbano responde eso... ahí que van.
Hay que tener jeta.
Así empieza "GBU-39" el musical. Va a ser la bomba.
Gila ya lo sabia.
Te tiran una bomba, y como no ha explotado te piden que se la devuelvas....
"Nos has lanzado la bomba, pues ahora es nuestra y hacemos con ella lo que nos dé la gana".