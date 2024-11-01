edición general
EEUU pide al Líbano que devuelva bomba GBU-39 sin detonar por temor a que pueda llegar a Rusia y China [ENG]

Estados Unidos ha pedido al Líbano que devuelva una bomba GBU-39 de pequeño diámetro lanzada por la Fuerza Aérea de Israel hacia Beirut durante la operación que mató al comandante militar de Hezbolá, Ali Tabatabai, a principios de esta semana, después de que no detonara, según medios libaneses.

#1 wai
Ostia puta, esto ni en los mejores sueños de EMT.
38 K 367
#2 Tiranoc
#1 Obama pidió a Irán que devolvieran un dron.
4 K 45
#12 wai
#2 Solo hay una respuesta posible "ven tú a por él si quieres".

El problema es que si el Líbano responde eso... ahí que van.
4 K 45
#17 Herumel
#12 Si la están pidiendo por las buenas es que por las malas ya han probado y no les funcionó....
6 K 61
#30 guillersk
#12 ¿ Tu quieres ver el mundo arder, no?
0 K 10
#34 Moixa
#12 o bien Santa Rita Rita lo que se da no se quita
0 K 13
#7 jm22381
#1 Es más del estilo de Gila: "Es el enemigo? Oye, que os hemos lanzado una bomba con tecnología secreta por si nos la podéis devolver" :roll:
39 K 357
#15 Verdaderofalso
#7 #1 a buenas horas esa bomba no está ya desarmada xD
1 K 30
#35 SeñorMarron
#15 Falta que la vuelvan a montar para devolvérsela a alguna base militar israelí, como han pedido (ojalá)
0 K 7
#18 euacca
#7 Es justo lo que venía a decir.
0 K 11
#26 Tronchador.
#7 Que no, que solo os podéis quedar las que explotan...
1 K 17
#4 XtrMnIO
"Oye devuelveme las balas que te disparé".

Hay que tener jeta.
23 K 241
#22 Moderdonia
#4 "Devuélveme la bomba GBU-39 y quédate con todo lo de Marx."

Así empieza "GBU-39" el musical. Va a ser la bomba.
4 K 55
#33 woopi
#22 ¡Qué bueno! Si hasta ya me lo imagino con música y todo... :-D
0 K 10
#27 Tronchador.
#4 Pues sí, quedarte cosas que no son tuyas, hechas con el esfuerzo y dedicación de la buena gente de la industria armamentista.
0 K 7
#8 tromperri
- ¿Es el enemigo?… Mira que os tiramos una bomba… pero que fue sin querer… que si nos la devolvéis… que no… que no os la volvemos a tirar… venga va el cabo Wilson a por ella. ¿Tu cuñada ya se la pasó la gripe? … bueno pues a seguir bien enemigo. Saludos a su general.

Gila ya lo sabia.
14 K 139
#3 Pivorexico
Para volver a tirársela :troll:
9 K 118
#5 Spirito
EEUU, anglosajones, piratas, criminales ... ¿Quereis dejar ya al Mundo en paz?
11 K 91
#31 guillersk
#5 que empiece primero putin
2 K 12
#6 Magog
Gila way of life
4 K 60
#16 chavi
Festival del Humor.....

Te tiran una bomba, y como no ha explotado te piden que se la devuelvas.... :palm:
2 K 33
#19 ochoceros
#16 Lo suyo sería devolverla con un "relleno especial" :troll:
0 K 11
#29 sliana
#16 y te la vuelven a tirar
0 K 7
#24 gauntlet_
Vaya mierda de mundo.
2 K 28
#21 fliper
Tendría gracia si no fuera tan triste.
2 K 24
#10 ur_quan_master
Sin espoleta y en la Casa Blanca
1 K 21
#14 soberao
Hay que ser animal entregando este armamento a Israel sabiendo que lo va a usar contra civiles y ahora encima se arriesgan a desvelar secretos militares.
1 K 20
#28 Nouser
#14 Israel manda, USA obedece.
2 K 28
#37 pcmaster
La respuesta ideal sería que Líbano pagase a los chinos para que se la lleven.

"Nos has lanzado la bomba, pues ahora es nuestra y hacemos con ella lo que nos dé la gana".
0 K 16
#9 tricionide
hay cosas que no me entran en la cabeza
1 K 16
#36 frg
Ya te han dicho a quienes interesa. Ahora montas una subasta, sabiendo que tienes compradores que van a pujar a lo burro.
0 K 11
#13 Veelicus
Que simulen una explosion y digan que ya fue...
0 K 11
#20 Bapho
Yo creo que la van a devolver seguro sin problema y sin abrirla antes y hacer fotos y pruebas a cada componente.
0 K 10
#11 diablos_maiq
¿lanzándola a la casa blanca está bien?
0 K 10
#23 glynch
Lo que cae en el Líbano se queda en el Líbano.
0 K 7
#25 Aokromes
#23 * en rusia (o en china, o en iran, o en corea del sur) :troll:
0 K 10
#32 LaColetadeDusko
Me recuerda a Airbag cuando llamaban a Paco Raval por el anillo de un gran valor sentimental
0 K 6

