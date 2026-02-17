edición general
Dos detenidos al electrocutarse un joven al que retaron a entrar en un aerogenerador y encerraron dentro

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 25 y 31 años, en el marco de la Operación 'Almuiño', como presuntas autoras de un delito de homicidio imprudente ocurrido el 13 de junio de 2025 en un parAje de Quintanilla Sobresierra (Burgos), cuando otro joven de 23 años que les acompañaba falleció electrocutado en el interior de un aerogenerador al que accedió por una rejilla de ventilación y en el que fue encerrado por sus acompañantes.

Supercinexin #4 Supercinexin
Cosas de pueblos. Luego quieren que lloremos por la España Vaciada. Está vaciada por algo. Porque todo el que es mínimamente normal sale de ahí cagando hostias, por eso.
#16 chipi4_6201696deddc9
#4 En las capitales estáis todos los listos. Allí no pasan cosas así. Que envidia!
d5tas #22 d5tas
#4 Me habéis dejado sin hijo pero me he reído.
youtu.be/VGU-zHq92yM?si=ZYBIlWPk4ASfefJR&t=125
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Versión actualiza del chiste de Gila donde le decían al tonto del pueblo que los cables de alta tensión eran para colgar la ropa.
cfsr86 #5 cfsr86
Menuda chispa la de los amigos...
Jaime131 #7 Jaime131
#5 Hacer una broma así no es corriente.
#11 Tronchador. *
#5 #7 Supongo que los acusados no estarán de bromas como vosotros, graciosillos. Lo mismo hasta tienen insohmnio por lo sucedido.
Jaime131 #12 Jaime131
#11 Ah, que eres tú el que dice con qué se puede bromear. Perdona, no lo sabía.
#13 Tronchador.
#12 Pues hombre, es que hay que tener pocas luces.
Jaime131 #17 Jaime131
#13 Pues no será por falta de electricidad.
#19 Tronchador.
#17 Jo si fora tu li donaria una volta a la conversació.
Ludovicio #18 Ludovicio
#5 #7 #11 Mi más enérgico rechazo a vuestros chistes.
#20 Tronchador.
#18 Por mucha potencia que tenga tu declaración no vas a hacernos tocar tierra.
Jaime131 #23 Jaime131
#18 Deberías salir a tomar el aire, se te pasaría el mal humor.
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Eso no son amigos, son votantes de VOX.
rutas #9 rutas
De los creadores del éxito de taquilla "La comida vegetariana no alimenta", llega a sus pantallas la nueva superproducción "La energía renovable no da garrampa".
ahotsa #1 ahotsa
Los retos y Darwin...
Ludovicio #24 Ludovicio *
Edit.
#21 Albarkas
Digamos que no eran los más espabilaos de la clase :palm:
verocla #6 verocla
Ja ja que graciosos fuimos sido :palm:
Jaime131 #3 Jaime131
Un aerogenerador es un lugar muy apropiado para alguien que solo tiene aire en la cabeza.
ahotsa #8 ahotsa *
#3 Tenes toda la razon, pero algo más harían, porque los cables no los tocas solo por meterte en la torre. Algún armario o celda abrirían, digo yo.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#8

No sé si viste la serie 30 monedas donde un par de los protagonistas vivían dentro de una torre de estas. Pues comentaba un tío que se dedicaba al mantenimiento de esos cacharros, que aparte del ruido y el meneo que meten esos cacharros, del viento que sopla, están llenos de cables que te pueden dejar en el sitio si no sabes lo que haces.
#15 Sammy_Jankis
Pues ya tenían bastantes pelos en sálvese la parte como para hacer el idiota a ese nivel
