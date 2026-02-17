Dos detenidos al electrocutarse un joven al que retaron a entrar en un aerogenerador y encerraron dentro

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 25 y 31 años, en el marco de la Operación 'Almuiño', como presuntas autoras de un delito de homicidio imprudente ocurrido el 13 de junio de 2025 en un parAje de Quintanilla Sobresierra (Burgos), cuando otro joven de 23 años que les acompañaba falleció electrocutado en el interior de un aerogenerador al que accedió por una rejilla de ventilación y en el que fue encerrado por sus acompañantes.