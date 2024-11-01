Donald Trump revela que la construcción del nuevo salon de baile de la Casa Blanca es en realidad una tapadera para un centro militar

[C&P] “Ahora el ejército está construyendo un complejo GRANDE debajo del salón de baile, que ha salido a la luz recientemente por una estúpida demanda que se presentó… Eso está en construcción y lo estamos haciendo muy bien.” “El salón de baile se convierte esencialmente en un cobertizo para lo que se está construyendo debajo [por] el ejército.