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Donald Trump revela que la construcción del nuevo salon de baile de la Casa Blanca es en realidad una tapadera para un centro militar

Donald Trump revela que la construcción del nuevo salon de baile de la Casa Blanca es en realidad una tapadera para un centro militar

[C&P] “Ahora el ejército está construyendo un complejo GRANDE debajo del salón de baile, que ha salido a la luz recientemente por una estúpida demanda que se presentó… Eso está en construcción y lo estamos haciendo muy bien.” “El salón de baile se convierte esencialmente en un cobertizo para lo que se está construyendo debajo [por] el ejército.

| etiquetas: casa blanca , salon de baile , obras
9 1 0 K 118 politica
5 comentarios
9 1 0 K 118 politica
Kantinero #2 Kantinero
Cuando crees que no se puede ser más Bocachancla.....
3 K 60
sleep_timer #1 sleep_timer
A este tío se lo van a quitar de en medio los suyos en Cero coma, es mas peligroso que un mono con un AK47.
2 K 41
sorrillo #3 sorrillo
#1 Yo pensé eso cuando dijo que iba a quitar las bases militares de Europa por que eran muy caras.

Pero eso no lo ha hecho y se ha metido en campañas militares. Yo ahora creo que quienes se lo podrían quitar de en medio no están descontentos con él.
0 K 11
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Teniendo en cuenta que miente más que habla, igual está contruyendo su propia Capri, como hicieron Tiberio o Epstein.
1 K 39
#5 rystan
No hay nada ahí debajo. Esto ya salió a la luz en su momento.
0 K 7

menéame