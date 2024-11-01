edición general
Donald Trump hizo un peligroso sobrevuelo con el Air Force One, llegó tarde a un partido de la NFL y fue abucheado

Al presidente de Estados Unidos lo repudiaron mientras daba un discurso transmitido en pantalla gigante en el Northwest Stadium.Horas antes había trascendido que quiere que le pongan su nombre al futuro estadio de los Commanders.

powernergia #1 powernergia
"¿¡Fue ese el mejor sobrevuelo de la historia?! ¡Nadie ha hecho un sobrevuelo así! Dicen que los pilotos del Air Force One son los mejores. ¡Y lo acabamos de comprobar!".

Esta mal de la cabeza.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
quiere que le pongan su nombre al futuro estadio de los Commanders.

Ya veo en todos las ciudadesd y pueblos de EEUU poniendo por ley la Avenida del Caudillo Trump y la calle Joseph Anthony D. Pence (*)

(*) ya sé que se llaman James.
calde #3 calde
#2 Y de qué nos sonará eso... :shit:

Pero no es fascista, eh... :palm:
calde #4 calde
Qué bien gestionan el dinero público estos de tan a la derecha! :palm:
Raul_Lomi #5 Raul_Lomi
Que carita pone el pobre en el abucheo :-D
