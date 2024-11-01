Donald Trump hizo un peligroso sobrevuelo con el Air Force One, llegó tarde a un partido de la NFL y fue abucheado

Al presidente de Estados Unidos lo repudiaron mientras daba un discurso transmitido en pantalla gigante en el Northwest Stadium.Horas antes había trascendido que quiere que le pongan su nombre al futuro estadio de los Commanders.
Esta mal de la cabeza.
Ya veo en todos las ciudadesd y pueblos de EEUU poniendo por ley la Avenida del Caudillo Trump y la calle Joseph Anthony D. Pence (*)
(*) ya sé que se llaman James.
Pero no es fascista, eh...