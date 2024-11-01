El discurso 'ultra' cala en los jóvenes: son más tradicionales, religiosos y reacios a la igualdad

Más religiosos, conservadores, controladores y defensores de los roles de géneros tradicionales. Estas son algunas de las características de los jóvenes españoles en pleno siglo XXI, según datos publicados por la Fundación SM en su informe ‘Jóvenes españoles 2026’, que recoge testimonios de jóvenes de entre 15 y 29 años. También han cambiado sus prioridades de bienestar, felicidad e ideologías.