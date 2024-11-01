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El discurso 'ultra' cala en los jóvenes: son más tradicionales, religiosos y reacios a la igualdad

Más religiosos, conservadores, controladores y defensores de los roles de géneros tradicionales. Estas son algunas de las características de los jóvenes españoles en pleno siglo XXI, según datos publicados por la Fundación SM en su informe ‘Jóvenes españoles 2026’, que recoge testimonios de jóvenes de entre 15 y 29 años. También han cambiado sus prioridades de bienestar, felicidad e ideologías.

| etiquetas: discurso , ultra , jovenes , tradicionales , religiosos , igualdad
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
angeloso #1 angeloso
Y en tan solo cinco años (2020 - 2025), los jóvenes que se identifican como católicos han subido del 31,6% al 45%.

Espeluznante. Nos vamos a la mierda.
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#4 disecain
#1 con el acceso al conocimiento que hay hoy en día y lo que se sabe de cómo, quién y cuándo se han escrito los libros llamados “sagrados”. Ser religioso es ser un poco iletrado
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Arkhan #7 Arkhan
#1 Y por esto es muy importante una educación pública laica y de calidad. No se puede pretender tener ciudadanos inteligentes si les metes en la cabeza que tienen que creer en seres imaginarios.
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#8 Eukherio *
#1 No he visto a un solo joven entrando en una iglesia en años. Fuera de los del Opus yo creo que los jóvenes más religiosos son simplemente aquellos que dicen que son cristianos en Internet y después pasan de todo. Se identifican como católicos porque les dicen que tienen que hacerlo, pero en la práctica yo creo que ni se saben el Padre nuestro.

Yo lo vi con un amigo mío que pasados los 30, y después de comerse mucha propaganda de Vox, decidió que era de tradición cristiana. Tuvo una hija que no bautizó y una boda civil, pero ahora dice que es católico, y no tiene intención de pasar los domingos en misa.
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strike5000 #3 strike5000
¿Por qué lo llaman igualdad cuando quieren decir privilegios?
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vicus. #2 vicus.
Si el monopolio de la educación se la das al OPUS con la concertada, más los colegios de curas de toda la vida, pues tenemos una juventud sumisa y atolondrada.
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Arkhan #6 Arkhan
#2 No creo que haya muchos más colegios concertados que hace unos años. Simplemente los idearios han conseguido colarse por la escuadra en cuánto han encontrado una brecha de debilidad y lo han inundado todo por completo.
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cosmonauta #9 cosmonauta
Por suerte cada vez son menos :troll:
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GeneWilder #10 GeneWilder
¿Pero a qué jóvenes españoles tienen en cuenta para esta muestra?
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Findeton #5 Findeton
"y reacios a la igualdad" -> Porque el feminismo extremo se ha cargado dicha igualdad jurídica.
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menéame