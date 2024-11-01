edición general
Dimite el director general de la BBC tras un informe interno que acusaba a la cadena de sesgos anti-Trump y propalestinos

Además del director de la televisión pública, también ha presentado su dimisión la consejera delegada de la división de informativos de la BBC, Deborah Turness, tras las acusaciones por un programa sobre Trump y el asalto al Capitolio.

Pablosky
¿La BBC propalestina? ¿En este universo?
8
ur_quan_master
#1 caza de brujas.
1
Fotoperfecta
#1 Seguramente es que no fueron lo suficientemente PRO Israel o directamente equidistantes.
Y es lo que tiene la equidistancia, que al final te vuelves equidisTONTO y acabas fuera de tu trabajo dimitiendo o siendo cesado por no ser lo suficientemente aborregado.
0
aPedirAlMetro
"sesgos anti-Trump y propalestinos"
Pues ya sabemos que intereses hay detras de la BBC, y quien la controla: USA e Israel
O sea, ya lo sabiamos, esto no es mas que otra evidencia

(Por cierto "propalestino" significa anti-genocidio, en neolengua)
3
Pixmac
¿Es una noticia de humor?
0
Juanjolo
Lo normal es dimitir cuando alrededor tuyo se genera un escándalo que te implica. Menos cuando eres de la PSOE. Si eres de la PSOE, te victimizas y persiguen los fachas
7
aPedirAlMetro
#2 Tambien trabajas los domingos julio de 2025 ?
Con la mierda que te pagan ? :shit:
2
Verdaderofalso
#2 #6 a Tucker Carlson, mintiendo mas, no dimitió, si no que crearon una doctrina propia
0
eaglesight1
#6 Lo mejor es ni contestarles,, me he propuesto seguir esta máxima ya que sólo quieren provocar.
0

