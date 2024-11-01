Dimite el director general de la BBC tras un informe interno que acusaba a la cadena de sesgos anti-Trump y propalestinos

Además del director de la televisión pública, también ha presentado su dimisión la consejera delegada de la división de informativos de la BBC, Deborah Turness, tras las acusaciones por un programa sobre Trump y el asalto al Capitolio.
Y es lo que tiene la equidistancia, que al final te vuelves equidisTONTO y acabas fuera de tu trabajo dimitiendo o siendo cesado por no ser lo suficientemente aborregado.
Pues ya sabemos que intereses hay detras de la BBC, y quien la controla: USA e Israel
O sea, ya lo sabiamos, esto no es mas que otra evidencia
(Por cierto "propalestino" significa anti-genocidio, en neolengua)
Con la mierda que te pagan ?