Subvenciones públicas para las propiedades privadas de los obispos

Subvenciones públicas para las propiedades privadas de los obispos

Sobre las subvenciones que la Conselleria de Educación y cultura (y más cosas) y la Diputación de Valencia han concedido a la Iglesia Católica.

| etiquetas: iglesia , españa , financiación , laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
La iglesia católica no se autofinancia, que es a lo que se ha comprometido. Además, el año pasado tuvieron un superávit de 133 millones de euros ( sacan 429 millones de la casilla del IRPF ), y encima les financiamos los arreglos de las iglesias que han inmatriculado.

¿Cuál es la diferencia con un estado confesional?
#2 DonaldBlake
#1 Añade todo ese dinero negro dominical, que nadie se atreve a fiscalizar.
tul #4 tul
#2 y esas herencias locas
sat #3 sat
Obviamente. Si no, porqué iban a hacer los obispos políticas de derecha.
#5 laruladelnorte
Más de 100.000 inmuebles registrados a su nombredesde el 46 sin aportar documentos y solo con la palabra por escrito del señor Obispo...a esto en mi tierra se le llama robar y por tanto son unos ladrones.
