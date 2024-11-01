La secretaria de prensa de Donald Trump critica a la BBC por ser «noticias 100 % falsas» (Eng)

Karoline Leavitt afirmó que ver la BBC «me arruina el día», ya que la corporación se ha visto afectada por acusaciones de parcialidad.tsmbien ha tildado a la BBC de «máquina de propaganda izquierdista» y «noticias 100 % falsas» después de que la cadena fuera acusada de parcialidad en algunos de sus reportajes. La corporación fue acusada de engañar a los espectadores en un episodio de Panorama al editar selectivamente un discurso pronunciado por Trump antes de los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021
Peña que se dedica a mentir día si y dia tb, manda fuera de la sala de prensa a periodistas incómodos y actuan gobernando como los tipicos dictadores, acusando a un medio nada izquierdista como a la BBC de andar soltando bulos y de izquierdas.