Dimite en bloque el Gobierno de Bulgaria tras las protestas multitudinarias lideradas por la Generación Z por la corrupción

Decenas de miles de jóvenes han salido a las calles de varias ciudades del país para expresar su rechazo ante un Gobierno que califican de "corrupto" e incapaz de presentar unos Presupuestos que impliquen reformas profundas.
| etiquetas: gobierno , bulgaria , dimite
Hasta sus putas juventudes estan llenisimas de mierda!
Y, ademas, q es q ya no es q tenga corrupcion, sino q cuando se mandan los otros muere gente por su inutilidad
¿El gobierno de ZP el "más corrupto que recordamos"? A ver, al gobierno de ZP se le puede criticar su política económica, pero no fue un gobierno que tuviera demasiados problemas de corrupción.
Pringados, que vaya el PP a darles unas lecciones de "democracía"
España: Se situó en el quinto lugar de la UE, con una tasa AROPE del 25,8%.
Vamos a la zaga
Dimitir es un gesto de humildad