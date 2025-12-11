edición general
Dimite en bloque el Gobierno de Bulgaria tras las protestas multitudinarias lideradas por la Generación Z por la corrupción

Decenas de miles de jóvenes han salido a las calles de varias ciudades del país para expresar su rechazo ante un Gobierno que califican de "corrupto" e incapaz de presentar unos Presupuestos que impliquen reformas profundas.

Comentarios destacados:      
#1 Cincocuatrotres
Que envidia, aquí como no se coma un niño...
5 K 59
#2 Quaid
#1 nos llevan años de ventaja
1 K 26
Shuquel #8 Shuquel
#1 #2 Lo tenéis fácil, haced una manifestación contra el gobierno y exigid su dimisión.
2 K 35
#10 Quaid *
#8 aquí la gente es más de sofá y clic. Además, dimitir es un gesto de humildad
1 K 30
Shuquel #11 Shuquel
#10 O de los que promueven una manifestación en Madrid y van menos que al Bernabeu.
1 K 26
Ominous #21 Ominous
#8 ¿Para qué? Para que se les llame fachavales y se les desacredite con extrema derecha?
0 K 10
Trifasico #22 Trifasico *
#8 A elEspañol, solo le ha faltado añadir un (wink wink) al titular...
0 K 8
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 ¿Envidia de Bulgaria? Por favor.
4 K 57
#4 Cincocuatrotres
#3 entiendes por donde?
2 K 24
fofito #20 fofito
#3 Hombre,en España no ha dimitido un gobierno en la puta vida. Algo de envidia si que dan...
0 K 11
Chinchorro #5 Chinchorro
#1 y depende de qué niño. Si era un pobre, te podrán decir que se lo iban a comer igual.
3 K 40
ostiayajoder #6 ostiayajoder *
#1 El problema q hay aqui es 'los otros', q son peores.

Hasta sus putas juventudes estan llenisimas de mierda!

Y, ademas, q es q ya no es q tenga corrupcion, sino q cuando se mandan los otros muere gente por su inutilidad
3 K 31
#7 tyrrelco
#1 Razón tienes, un 15M salió media España a la calle por el gobierno más corrupto que recordamos en democracia, y solo echaron a los medios de comunicación y a la U.I.P a por los que salimos a las calles.
2 K 39
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#7 un 15M salió media España a la calle por el gobierno más corrupto que recordamos en democracia,

¿El gobierno de ZP el "más corrupto que recordamos"? A ver, al gobierno de ZP se le puede criticar su política económica, pero no fue un gobierno que tuviera demasiados problemas de corrupción.
2 K 28
#16 tyrrelco *
#12 Me refería al de Rajoy, por aquello de la huelga general, pero sí tiene usted razón, era ZP en el 15M
2 K 32
NoPracticante #17 NoPracticante
#1 dirán que la culpa es de los padres.
0 K 6
#13 omega7767
¿decenas de miles de personas protestan por la corrupción y el gobierno dimite?

Pringados, que vaya el PP a darles unas lecciones de "democracía"
2 K 33
tul #19 tul
#13 las risas en el pp de bruselas se escuchan desde aqui, en la proxima sesion les pondran un capirote xD
1 K 27
#9 Quaid *
#_3 Bulgaria: Lidera la Unión Europea con la tasa AROPE más alta, registrando que el 30,3% de su población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.
España: Se situó en el quinto lugar de la UE, con una tasa AROPE del 25,8%.

Vamos a la zaga

Dimitir es un gesto de humildad
0 K 20
Torrezzno #18 Torrezzno
Que envidia
0 K 20
#15 jaramero
Aquí la generación z está más preocupada de contarle a todo el mundo cómo se sienten que de solucionar o cambiar algo.
1 K 17
#14 ContracomunistaCaudillo
Que tome nota el perro.
0 K 6

