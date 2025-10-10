Detenido por drogar y violar a su hija de ocho años en Madrid junto a dos amigos: "No era la primera vez que lo hacía; uno de ellos vigilaba"

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado por la noche en el distrito madrileño de Usera a un hombre, de 38 años y nacionalidad boliviana, por violar presuntamente a su hija de ocho años en el piso familiar tras dar algún tipo de sustancia a la menor. También fueron arrestados otros dos hombres en el mismo domicilio. Un joven colombiano de 24 años por participar en la agresión sexual y otro varón ecuatoriano por hacer tareas de vigilancia en la puerta para avisar si la madre llegaba a casa.
| etiquetas: violación , pederasta , hija
es increíble que un porcentaje grande de los abusos sexuales a menores ocurre en el ambiente familiar
O tipo Pelicot.
Lo de esta gente ya es otro nivel de depravación hay que ser muy hijo de puta y no es por ser racista, o si, me la suda, pero casi siempre son latinos
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-d
A estos les haría eunucos de por vida
Cuanta maldad!
Al final es una cuestión de educación y esta gente viene del tercer mundo, es lo que hay
Nada de matarlos y deportarlos ni chorradas así.
Cipote en bajorrelieve en la puta frente.
Luego cárcel.