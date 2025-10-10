Detenido por drogar y violar a su hija de ocho años en Madrid junto a dos amigos: "No era la primera vez que lo hacía; uno de ellos vigilaba"

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado por la noche en el distrito madrileño de Usera a un hombre, de 38 años y nacionalidad boliviana, por violar presuntamente a su hija de ocho años en el piso familiar tras dar algún tipo de sustancia a la menor. También fueron arrestados otros dos hombres en el mismo domicilio. Un joven colombiano de 24 años por participar en la agresión sexual y otro varón ecuatoriano por hacer tareas de vigilancia en la puerta para avisar si la madre llegaba a casa.