Detenido por drogar y violar a su hija de ocho años en Madrid junto a dos amigos: "No era la primera vez que lo hacía; uno de ellos vigilaba"

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado por la noche en el distrito madrileño de Usera a un hombre, de 38 años y nacionalidad boliviana, por violar presuntamente a su hija de ocho años en el piso familiar tras dar algún tipo de sustancia a la menor. También fueron arrestados otros dos hombres en el mismo domicilio. Un joven colombiano de 24 años por participar en la agresión sexual y otro varón ecuatoriano por hacer tareas de vigilancia en la puerta para avisar si la madre llegaba a casa.

Nitanmal #2 Nitanmal
Cada vez que sale una noticia de estás estoy que no me cabe en la cabeza. No soy capaz de comprender cómo as alguien puede hacer algo así a su propia hija.
#3 omega7767
#2 es brutal

es increíble que un porcentaje grande de los abusos sexuales a menores ocurre en el ambiente familiar
Nitanmal #4 Nitanmal
#3 "Papa y el otro chico me han tocado en mis partes con su cosa y me lo han hecho por detrás también" dice la niña. Se me rompe el corazón
Khadgar #5 Khadgar
#3 No es increíble. Es el factor de oportunidad. Es la misma razón por la que las profesiones con mayores cantidad de casos de pedofilia son profesores, sacerdotes, etc...
eldarel #7 eldarel
#3 Es un tabú, pero la mayoría de este tipo de agresiones son de familiares y conocidos.
O tipo Pelicot.
Fartucu #11 Fartucu
#7 Hablando con una amiga psicóloga me comentó esto, en ese momento no dí crédito. La verdad es que es algo que te pone los pelos de punta.
Larusico #31 Larusico
#11 en serio os sorprende? Que edad tenéis? Esas mierdas eran de lo más común de 30 años hacia atrás, padres, tíos, hasta cuñados abusando ...mujeres de 45 para arriba, muchísimas.

Lo de esta gente ya es otro nivel de depravación hay que ser muy hijo de puta y no es por ser racista, o si, me la suda, pero casi siempre son latinos
#14 ManTK
#7 no es la familia tradicional española.
santim123 #16 santim123
#14 Ni tradicional ni no, familia engloba al primo, al tío, al padrastro, al abuelo. A cualquier degenerado hijodeputa que pueda haber en la familia.
#33 BWC
#14 Se parece más al clero tradicional español.
Chinchorro #8 Chinchorro
#3 "El agresor es mayoritariamente un varón, tanto cuando las víctimas son adultas (100 %) como cuando son menores (93,8 %), aunque en este último tipo de violencia sexual se han dado supuestos de mujeres agresoras (1,5 %) y de agresores mixtos (4,7 %). El agresor es, además, una persona conocida por la víctima, situación que se produce en el 65,7 % de las agresiones sexuales cometidas sobre mujeres adultas y en el 75,3 % de las cometidas sobre niños y niñas, si bien la procedencia de la relación es diferente según el tipo de víctima. "

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Siete-de-cada-d
#15 torbert
#8 Es una de las ventajas de la multiculturalidad.
#29 Anais33
#15 el señor que violaba a su hija en la calle era de aquí, ya que no han puesto la macionay
pinzadelaropa #20 pinzadelaropa
#3 Y violaciones a mayores también
#28 Anais33
#3 casi todos
Maria_Pilar_1 #35 Maria_Pilar_1 *
#2 No debería caberte en la cabeza que alguien haga algo así, ni a su propia hija ni a otra persona.
Khadgar #6 Khadgar
Unos días uno está en contra de la pena de muerte por ser cruel y otros por no ser suficiente.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#6 esa es la opción fácil

A estos les haría eunucos de por vida
Khadgar #12 Khadgar
#9 ¿A la altura del cuello?
Fridita #1 Fridita *
La menor estaba sentada en un colchón del salón y hacía gestos de dolor.

Cuanta maldad! {0x1f621}
#17 LaColetadeDusko
Éstos son los inmigrantes fetén del PP
Larusico #32 Larusico
#17 bueno, los moritosbuenos de la izquierda no se quedan cortos.

Al final es una cuestión de educación y esta gente viene del tercer mundo, es lo que hay
Malinois #13 Malinois
Qué falta de palos hay
koestler #10 koestler
Viola y drogar, ojo, que debería incluirlo el artículo en la portada.
#18 Pamplino
Joder es para matarlos a hostias. Para patearles la cabeza hasta que les salgan los sesos por las orejas. Vaya hijos de la grandísima puta.
#19 j-light
#18 Es lo que pasaba antes en los pueblos si pillaban a uno haciendo eso. Y creíamos que eran salvajes. Como en tantas cosas, llevaban más razón que un santo.
kratos287 #26 kratos287
#18 ¿Sesos? ¿Qué sesos?
starwars_attacks #34 starwars_attacks
Fuera de España.
#21 KaBeKa
8 años... joder pobrecilla. Que rabia.
kratos287 #27 kratos287 *
Otro caso cuya pena y castigo debería ser grabarles un cipote a machete en la frente para que todo el puto mundo vieran lo mierdas que son.

Nada de matarlos y deportarlos ni chorradas así.

Cipote en bajorrelieve en la puta frente.

Luego cárcel.
mauser_c96 #23 mauser_c96
Viene lo mejor de cada casa, es increible.
zULu #30 zULu
Cortarles los huevos me parece hasta poco. Que cerdos degradados malnacidos
#24 Sigo_intentandolo
Pues sinceramente... otro caso en el que vería bien que cumpliesn la pena directamente en una cárcel de sus respectivos países... son gente que no tengo ningún interés en tratar de reinventar en nuestra sociedad...
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
Acuerdos con Bukele YA!!!
Fernando_x #36 Fernando_x
#25 tu primero
#22 Tunguska08Chelyabinsk13
Alianza de civilizaciones! Un colombiano, un boliviano y un ecuatoriano quedan en Madrid para una fiesta familiar.
