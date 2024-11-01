Detenido un hombre en Benalmádena por retener y violar a una joven a la que conoció en Tinder

El hombre habría violado a su víctima en reiteradas ocasiones con una "gran violencia. Los agentes hallaron una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha en el registro de la propiedad del detenido. La mujer podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo. El hombre ha negado los hechos y asegura que las relaciones fueron consentidas.