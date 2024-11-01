edición general
21 meneos
62 clics
Detenido un hombre en Benalmádena por retener y violar a una joven a la que conoció en Tinder

Detenido un hombre en Benalmádena por retener y violar a una joven a la que conoció en Tinder

El hombre habría violado a su víctima en reiteradas ocasiones con una "gran violencia. Los agentes hallaron una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha en el registro de la propiedad del detenido. La mujer podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo. El hombre ha negado los hechos y asegura que las relaciones fueron consentidas.

| etiquetas: nazi , violencia machista , violador , benalmádena , detenido
18 3 0 K 340 actualidad
7 comentarios
18 3 0 K 340 actualidad
arturios #1 arturios
Nazi, de extrema derecha, mordiscos y violación con gran violencia ¡¡a este tipo hay que hacerle líder de POX!! con ese curriculum mayoría absoluta.
3 K 43
Agetro #2 Agetro
¿Pero qué le pasa a la gente en la puta cabeza?
4 K 43
Chinchorro #3 Chinchorro *
#2 No, a la gente no. A los hombres nazis. En todo caso sería gentuza, y ni eso.
3 K 52
#4 tyrrelco
#3 Trozo de carne con ojos diría yo
0 K 10
Chinchorro #5 Chinchorro
#4 No, no. Un hombre. No es un monstruo ni un trozo de carne con ojos, no. Es un hombre que seguramente tendría amigos, familia,trabajo, aficiones (nazis), etc. Una vida normal, como cualquiera. No vivía en una cueva desnudo.
Dejemos de mitificar la figura del violador como alguien deforme que espera en un callejón oscuro.
0 K 11
#6 tyrrelco
#5 Lo decía porque no quiero equiparable con un ciudadano común y corriente.
No creo que un trozo de carne con ojos esté escondido y sea deforme, no. Como dices es tu tipo de apariencia normal, probablemente integrado en su círculo, normalmente igual de nazi que él.
0 K 10
Chinchorro #7 Chinchorro
#6 Pues es justo lo que hay que hacer, equipararles con un ciudadano común y corriente, porque es lo que son. Así los que les rodeamos podremos ver las señales y no pensar que "no, es una persona decente, no haría algo así" cuando las vemos.
0 K 11

menéame