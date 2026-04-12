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Los destructores estadounidenses llegaron al estrecho de Ormuz usando un señuelo que falló y estuvieron a punto de ser destruidos [Eng]

Los destructores estadounidenses llegaron al estrecho de Ormuz usando un señuelo que falló y estuvieron a punto de ser destruidos [Eng]

El intento del ejército estadounidense de navegar dos destructores a través del Estrecho de Ormuz el sábado terminó como un truco de propaganda fallido programado para coincidir con las conversaciones en Islamabad, según una investigación de Press TV. La investigación, basada en información proporcionada por fuentes de seguridad militar de alto rango, revela que los destructores de la Marina de los Estados Unidos llegaron a los pocos minutos de la destrucción completa después de intentar un paso de alto riesgo a través del Estrecho de Ormuz

| etiquetas: destructores , eeuu , estrecho de ormuz , fallo , islamad , propaganda
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#7 candonga1
Ni una noticia de este tipo sin el negativo de calidad de pozz.
7 K 115
josde #9 josde
#7 Admirador seguro de trump y sus barrabasadas asesinas,
3 K 69
efectogamonal #10 efectogamonal *
#7 Hecho bastante más de menos el de Jorso.

Era auténtico seal of approval {0x1f525}
2 K 51
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#7 El negativito de Pozz es precisamente un voto de buena calidad para cualquier meneo que se lo lleve.
5 K 94
efectogamonal #2 efectogamonal *
La propaganda que vende el pedo en los Esclavos Unidos VS la puta realidad.

Iran les tienen pero que muy bien agarrados por los wevos {0x1f525}
6 K 89
Asimismov #17 Asimismov *
#5 Me encanta como dice: a todos los barcos, si ven un barco de guerra, alejense varias millas porque será objeto de disparo sin previo aviso.
Lo he entendido hasta yo que hablo mal inglés y estoy medio sordo.
2 K 49
nemeame #18 nemeame *
Una de las condiciones impuestas por Irán y aceptadas por EEUU para el acuerdo de alto el fuego es su retirada de la zona, así que mandar destructores no es solo una provocación y un acto de mala fe, también una violación del acuerdo que pone en riesgo las negociaciones de paz. Debe ser que los EEUU no se han llevado todavía suficientes ostias y quieren más
3 K 58
anv #8 anv
#3 es que no está cerrado. Eso es propaganda de guerra de Estados Unidos e Israel.
El estrecho está abierto excepto para los que atacan a Irán. Los demás pueden pasar previo pago de un peaje.
4 K 39
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
¿Los useños saben que aunque apaguen los transpodedores hay, al menos, una cosa que se llama control visual y que un "destructorillo" de nada no es una lancha pesquera que pase inadvertida?
2 K 38
obmultimedia #1 obmultimedia
y dice Trump que el estrecho lo va a cerrar el.

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
2 K 31
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 el estrecho ya cerrado lo va a cerrar él xD
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Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
#1 #3 El estrecho esta cerrado por Iran para EEUU y aliados.
EEUU ha decidido que va a cerrarlo para todos.

Va a estar interesante cuando pretenda detener un petrolero chino, indio, frances,....
11 K 144
efectogamonal #15 efectogamonal *
#6 Nah
Lo más interesante va a ser ver cómo va a tratar de burlar a Irán en el mero intento de llegar allí.

Iran 1 - Epstein Régimen 0 {0x1f525}
0 K 20
emmett_brown #16 emmett_brown
#15 Epsteinados Unidos
1 K 20
Alakrán_ #12 Alakrán_
#1 Mucha credibilidad le das al gobierno iraní.
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El_Tio_Istvan #13 El_Tio_Istvan
#1 Sa'picao, sa'picao el Tromp. :troll:
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Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
Lo cierto es que los dos buques cruzaron el estrecho a la ida y a la vuelta, sin incidentes. La operación era un win win para EEUU, si no les atacan les dejan en evidencia, si les atacan “huy que nos atacan, habrá que escalar”.

Se puede vender lo que se quiera vender, pero los hechos ahí están.
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El_Tio_Istvan #14 El_Tio_Istvan *
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menéame