Los destructores estadounidenses llegaron al estrecho de Ormuz usando un señuelo que falló y estuvieron a punto de ser destruidos [Eng]

El intento del ejército estadounidense de navegar dos destructores a través del Estrecho de Ormuz el sábado terminó como un truco de propaganda fallido programado para coincidir con las conversaciones en Islamabad, según una investigación de Press TV. La investigación, basada en información proporcionada por fuentes de seguridad militar de alto rango, revela que los destructores de la Marina de los Estados Unidos llegaron a los pocos minutos de la destrucción completa después de intentar un paso de alto riesgo a través del Estrecho de Ormuz
| etiquetas: destructores , eeuu , estrecho de ormuz , fallo , islamad , propaganda
Era auténtico seal of approval
Iran les tienen pero que muy bien agarrados por los wevos
Lo he entendido hasta yo que hablo mal inglés y estoy medio sordo.
El estrecho está abierto excepto para los que atacan a Irán. Los demás pueden pasar previo pago de un peaje.
EEUU ha decidido que va a cerrarlo para todos.
Va a estar interesante cuando pretenda detener un petrolero chino, indio, frances,....
Lo más interesante va a ser ver cómo va a tratar de burlar a Irán en el mero intento de llegar allí.
Iran 1 - Epstein Régimen 0
Se puede vender lo que se quiera vender, pero los hechos ahí están.