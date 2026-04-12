El intento del ejército estadounidense de navegar dos destructores a través del Estrecho de Ormuz el sábado terminó como un truco de propaganda fallido programado para coincidir con las conversaciones en Islamabad, según una investigación de Press TV. La investigación, basada en información proporcionada por fuentes de seguridad militar de alto rango, revela que los destructores de la Marina de los Estados Unidos llegaron a los pocos minutos de la destrucción completa después de intentar un paso de alto riesgo a través del Estrecho de Ormuz