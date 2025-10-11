Derrumbe de la cúpula del cine IMAX de Méndez Álvaro de Madrid: trabajaban en labores de remodelación

La cúpula del antiguo cine IMAX de Madrid, situado en el parque Tierno Galván, se ha hundido, según ha podido confirmar el programa ‘Fiesta’. No ha habido que lamentar heridos y se desconocen las causas del derrumbe. El suceso se da menos de una semana después del derrumbe de otro edificio en obras en Madrid, un incidente que se saldó con la vida de cuatro trabajadores. En el espacio IMAX se estaban llevando a cabo labores de renovación, que han quedado interrumpidas por el derrumbe de la cúpula del que se desconocen las causas.