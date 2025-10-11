Derriban de forma controlada la mítica cúpula del Cine IMAX de Méndez Álvaro en Madrid

Esta ha sido un derrumbe programado que contaba con todos los permisos necesarios para su ejecución, según han podido confirmar fuentes de la Policía Municipal y Emergencias a este periódico. En esta acción han intervenido agentes de ambos cuerpos, así como los Bomberos y el Samur.
| etiquetas: imax , madrid , cine , teatro , obras
Este icónico cine de la capital lleva una década cerrado y ahora mismo se encuentra en una fase de remodelación para convertirlo en un teatro de musicales.
¡Qué cosa más apasionante, un teatro de musicales! Seguro que no hay ningún otro en la ciudad, no como cines 3D en grada, que das una patada y salen otros 200.