Denuncian la convocatoria de rezos en clínicas de aborto en Castilla-La Mancha: "No es rezar, es violencia"

«plantarse a las puertas de una clínica no es ‘rezar’, es señalar, presionar y coaccionar a mujeres que están ejerciendo un derecho reconocido por la ley. Quien se coloca frente a una clínica para interferir en una decisión íntima está ejerciendo violencia institucional y social, aunque lo haga con un rosario en la mano”.
| etiquetas: aborto , elección , acoso , laicismo
Cuando gobiernen PP y Vox, este será uno de los derechos en peligro.
Igualito vamos, el mismo rango de violencia.
Juzgado, acosado, culpable, roto de dolor? Escoge tú los adjetivos y dime qué no es violencia.
En plenas fiestas grandes de mi ciudad montamos varias mesas para reparto de preservativos, lubricante y folletos sobre como evitar las enfermedades de transmisión sexual. La mesa donde yo estaba con otros compañeros de la… » ver todo el comentario
Yo que soy pacífico y dialogador, les mandaba una furgoneta de la UIP y que su jefe hablara con lo rezantes indicándoles que ese no es un sitio para rezar dandeles la dirección de la iglesia más cercana y 15 minutos para despejar la zona. Pasado el tiempo me concentraría en la enseñanza audiovisual a base de defensa en todas las costillas, y paso por comisaría al cabecilla y denuncia a tres o cuatro de los allí concentrados.
Y ya estaría: todos rezando en el espacio público, los unos y los otros, cada uno a lo suyo, en plena libertad.
reciprocidad.
Lo que habría que mirar es porque el gobierno regional no hace nada en la sanidad pública, donde no existe ningún profesional dedicado a ello y todos los abortos tengan que hacerse mediante estas clínicas privadas.
De hecho, aun en abortos tan extremos en donde la salud de la madre está en riesgo no puedes abortar desde la sanidad pública, siempre te derivan a esta clase de clínicas.
Un vergüenza.
En Madrid han "empapelado" el bajo de esquina opuesta a la clínica dator. Son así de miserables, ni dan la cara.