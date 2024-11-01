edición general
Denuncian la convocatoria de rezos en clínicas de aborto en Castilla-La Mancha: "No es rezar, es violencia"

Denuncian la convocatoria de rezos en clínicas de aborto en Castilla-La Mancha: "No es rezar, es violencia"

«plantarse a las puertas de una clínica no es ‘rezar’, es señalar, presionar y coaccionar a mujeres que están ejerciendo un derecho reconocido por la ley. Quien se coloca frente a una clínica para interferir en una decisión íntima está ejerciendo violencia institucional y social, aunque lo haga con un rosario en la mano”.

20 comentarios
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Creen que su absurda moral es un mandato divino. Están dispuestos a imponerla por la fuerza.

Cuando gobiernen PP y Vox, este será uno de los derechos en peligro.
2 K 39
Febrero2034 #7 Febrero2034
Si rezar es violencia.... Se nos va un poco la flapa con las palabras nya
2 K 28
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#7 No hombre. La flapa se os va en el momento que utilizáis la religión para justificar la violencia. Igualito que los talibán y toda esa gentuza.
1 K 15
Febrero2034 #10 Febrero2034
#8 Talibán cortando la cabeza, obligando a las mujeres a ir en el maleterio de un coche = Rezar

Igualito vamos, el mismo rango de violencia.
0 K 7
#15 pikutara
Hombre, yo creo que entre rezar y la violencia hay algún término medio, ¿no? A veces me cuesta entender esa forma tan absurda de polarizar las cosas. No se consigue lo que se creen que se consigue, por lo menos en mí.
1 K 27
Mediorco #18 Mediorco
#15 Cuando a alguien que ha tomado una desción difícil, ve a un grupo de estos en la puerta, ¿Como crees que siente?

Juzgado, acosado, culpable, roto de dolor? Escoge tú los adjetivos y dime qué no es violencia.
0 K 13
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo creo en la reciprocidad. Deberían ir a la Iglesias a cagarse en Dios bendito.
2 K 19
#3 molybdate *
#1 O a ofrecer charlas sobre métodos anticonceptivos. Allí en la puerta de la iglesia.
5 K 41
#16 Drevalth
#3 ¿ofrecer anticonceptivos ala octogenarias?? xD
0 K 10
#17 A_S
#3 #1 Me recuerda a una historia que viví cuando tenía unos 16 años. Estudiante de colegio de curas, dominicos, miembro de una asociación ecologista muy activa en todo tipo de proyectos no solo ecologistas: desde reforestación, limpieza de playas hasta programas de ayudas.

En plenas fiestas grandes de mi ciudad montamos varias mesas para reparto de preservativos, lubricante y folletos sobre como evitar las enfermedades de transmisión sexual. La mesa donde yo estaba con otros compañeros de la…   » ver todo el comentario
0 K 8
#5 intotheflow
#1 El problema es que no existe reciprocidad en el código penal. Si hicieran eso estarían cometiendo un delito contra los sentimientos religiosos para el que no existe contrapartida atea.
1 K 17
camvalf #13 camvalf
#5 creo que ya está tipificado como coacción el rezar cerca de esos centros, otra cosa es pasen de ello.
Yo que soy pacífico y dialogador, les mandaba una furgoneta de la UIP y que su jefe hablara con lo rezantes indicándoles que ese no es un sitio para rezar dandeles la dirección de la iglesia más cercana y 15 minutos para despejar la zona. Pasado el tiempo me concentraría en la enseñanza audiovisual a base de defensa en todas las costillas, y paso por comisaría al cabecilla y denuncia a tres o cuatro de los allí concentrados.
0 K 13
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Un par de tíos con túnica negra y un pozal lleno de orín de carnero, se ponen a andar alrededor de los rezadores trazando un círculo con el líquido del Maligno, maldiciéndolos mientras invocan a Satanás.

Y ya estaría: todos rezando en el espacio público, los unos y los otros, cada uno a lo suyo, en plena libertad.
6 K 76
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 hazlo y tendrás una visita cómoda a la comisaría más cercana
0 K 20
Feindesland #20 Feindesland
#1 A la puerta.

reciprocidad.

:-D
0 K 16
tronchastiles #4 tronchastiles
Paso por la puerta de una de esas clínicas a diario y jamás he visto a nadie en la puerta rezando, supongo que será en otras ciudades ...

Lo que habría que mirar es porque el gobierno regional no hace nada en la sanidad pública, donde no existe ningún profesional dedicado a ello y todos los abortos tengan que hacerse mediante estas clínicas privadas.
De hecho, aun en abortos tan extremos en donde la salud de la madre está en riesgo no puedes abortar desde la sanidad pública, siempre te derivan a esta clase de clínicas.
Un vergüenza.
0 K 11
#19 milestone
#4 maps.app.goo.gl/Ve3ZHAZim921iUCU9

En Madrid han "empapelado" el bajo de esquina opuesta a la clínica dator. Son así de miserables, ni dan la cara.
0 K 9
Cantro #12 Cantro
Es curioso que nunca vayan a rezar por según qué víctimas
0 K 10
#14 daniMate
Habría que convocar sesiones de Pensamiento Crítico en la puerta de las iglesias explicando porque la creencias en dios es absurda y mostrando fotos de las atrocidades cometidas en nombre de Dios.
0 K 10
Chusticia4all #11 Chusticia4all
De verdad cuanta falta de respeto a los que piensan diferente. Esta todo tan polarizado que hasta rezar es violento para alguien.
1 K 8

