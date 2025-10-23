Demanda contra ‘La Marea’ por investigar los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros

Gestlife considera que la investigación de 'La Marea' sobre el negocio de la gestación subrogada vulnera su derecho al honor. Es la primera vez que recibimos una demanda por nuestras informaciones en casi 13 años de existencia.
Curiosa manera de defenderse.
Esto me suena a intento burdo de censura.
Lo que tienen, en todo caso, es imagen pública. Que sí se puede dañar de forma injusta.
Ahí ya entrará el juez si quiere admitir a trámite o no, yo personalmente no lo veo, porque sería como denunciar al SEPRONA por investigar si una empresa está tirando vertidos al río.
Esto no persigue defender el honor o el derecho a la imagen, busca destruir a quien cuestiona cosas cuestionables, es decir, es un ataque a la libertad de expresión.
Yo ya he hablado varias veces sobre el conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor. La doctrina reiterada del tribunal supremo es que el derecho a la información tiene primacía sobre el derecho al honor, siempre que la información… » ver todo el comentario
¿Pues por qué se le da tantas vueltas a este tema que ya debería estar más que zanjado? Pues porque los ricos quieren satisfacer sus caprichitos reproductivos.
Sobre la noticia, espero que condenen a costas a la empresa de trata de personas esa.
Si se quiere legalizar el uso de vientres de alquiler, perfecto. Anonimo y gratis, como con los órganos.
Es la mejor forma de asegurarse de que las mujeres no venden sus bebés.
Ahora solo queda que su abogado sostenga que el honor de la empresa lo vulnera su actividad, no lo que dicen de ella.