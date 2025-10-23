edición general
Demanda contra ‘La Marea’ por investigar los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros

Demanda contra 'La Marea' por investigar los vientres de alquiler: una agencia nos pide 60.000 euros

Gestlife considera que la investigación de 'La Marea' sobre el negocio de la gestación subrogada vulnera su derecho al honor. Es la primera vez que recibimos una demanda por nuestras informaciones en casi 13 años de existencia.

#1 El derecho al honor de una empresa. Su reputísima madre...
CerdoJusticiero
El derecho al honor de una empresa. Su reputísima madre...
vGeeSiz
#1 si, tienen derecho al honor, aunque tu los veas como el enemigo
malditopendejo
#3 se entiendo entonces que lo cuentan en esos artículos es cierto, pero ellos consideran que lastima su honor.

Curiosa manera de defenderse.
vGeeSiz
#4 yo no digo que sea moralmente bueno o malo, sino que las empresas también tienen derecho a defender su honor
malditopendejo
#6 no lo pongo en duda. Pero seguro que si la información fuera falsa tendrían mejores que denunciar.

Esto me suena a intento burdo de censura.
vGeeSiz
#12 si, es lo que parece la verdad
Andreham
#6 Las empresas no tienen honor porque son entes judiciales no personales.

Lo que tienen, en todo caso, es imagen pública. Que sí se puede dañar de forma injusta.

Ahí ya entrará el juez si quiere admitir a trámite o no, yo personalmente no lo veo, porque sería como denunciar al SEPRONA por investigar si una empresa está tirando vertidos al río.
z1018
#26 ya buscarán al juez Peinado de turno para que se lo afine.

Esto no persigue defender el honor o el derecho a la imagen, busca destruir a quien cuestiona cosas cuestionables, es decir, es un ataque a la libertad de expresión.
CerdoJusticiero
#3 Vete a jugar con tus primitos, anda, que estamos hablando los mayores.
vGeeSiz
#8 que te hayan votado 3 personas positivo este comentario dice mucho del nivelito que exhibís tu y los tuyos

cuando termines la ESO me avisas campeón
CerdoJusticiero
#11 Maravilloso hablar sobre la E.S.O. sin mayúsculas, puntos, tilde en 'tú' o coma del vocativo.

Venga, que se te enfría la plastilina. Vuelve a la mesa de los peques.
vGeeSiz
#14 xD xD xD

2 carreras y 2 másteres tengo, las 2 carreras y uno de los másteres, en universidad pública; cobro un sueldo de 6 cifras

Y ahora ya puedes irte a llorar al rincón de pensar xD
CerdoJusticiero
#15 ¿Qué carreras tienes? Te las sacaste con Casado, ¿verdad?
vGeeSiz
#16 no, a ver si aprendemos a leer campeón.

Y no seas tan envidioso, que es malo para tu salud a largo plazo
CerdoJusticiero
#17 No me has dicho las carreras que te sacaste. Sospecho que cosas sencillitas que te sacas sin llegar a aprender a escribir correctamente, ¿verdad?

Pd: a Casado le regalaron su licenciatura en la Complu, editor.
vGeeSiz
#18 física y economía

no llores tanto cerdito
CerdoJusticiero
#35 No lloro, me estoy riendo de ti.

Dime, ¿en qué uni estudiaste físicas? Lo mismo has sido alumno mío.

:->
pazentrelosmundos
#17 en este rifirrafe que os traeis hay un claro ganador y no puede ser otro que @CerdoJusticiero
Por las risas , por el salero y la rapidez de réplica.

No tenias nada que hacer @vGeeSiz más que dar vergüenza ajena , ahí ganas tu con ventaja.
vGeeSiz
#23 otro envidioso xD
pazentrelosmundos
#31 de qué?
ccguy
#23 parece que hay un rol nuevo en meneame que es el de árbitro...
pazentrelosmundos
#42 que va, pero lo de la plastilina me conquista y los infructuosos intentos de réplica me llevaron ahí...
vvega
#15 Es decir, que tu ignorancia no se puede achacar a que no hayas tenido la oportunidad de recibir una educación, sino que es fruto de tu propia dejadez, incapacidad y mediocridad intelectual. Tiene merito admitirlo, si es que es verdad algo de lo que dices...
vGeeSiz
#19 otro envidioso xD
PerritaPiloto
#15 Hablar de la formación que se tiene y exhibir el mucho dinero que se gana no es más que una forma de falacia de autoridad.

Quien sabe de un tema habla del mismo. El que no sabe de un tema cuñadea o se pierde en nimiedades accesorias.

Yo ya he hablado varias veces sobre el conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor. La doctrina reiterada del tribunal supremo es que el derecho a la información tiene primacía sobre el derecho al honor, siempre que la información…   » ver todo el comentario
vGeeSiz
#22 otro envidioso xD
borre
#15 Todo eso se nota, sin duda.
Anarka
#11 Aprende a escribir antes de decirle a nadie que termine la ESO.
MiguelDeUnamano
#1 Si lo que dice el artículo es cierto, denunciar por "vulnerar el derecho al honor" viene a ser el equivalente a reconocer que son unos malnacidos.
JanSolo
#1 Chomsky dijo que otorgar a las empresas derechos que solo los humanos deberian tener era una de las mayores perversiones del capitalismo.
TripleXXX
#1 Los esclavistas siempre se consideraron a si mismos muy honorables...
MiguelDeUnamano
Relacionada (es el artículo al que hace referencia la noticia: www.meneame.net/story/quien-maneja-gestlife
JackNorte
Comprar personitas pequeñas es mas barato que comprar esclavos. El pais donde hay leyes pero con dinero te las saltas.
tobruk1234
#2 Eso pasa aqui y en cualquier lado. Hay amigo que el señor Don Dinero dicta leyes y desmanes.
JackNorte
#10 #20 Si pero encima aqui se pretende que no sea criticable habiendo leyes que lo impiden en suelo nacional.
BM75
#2 En la mayor parte del mundo, eso es aún mucho más fácil que aquí.
PerritaPiloto
#20 Lo que no quiere decir que no tengamos que seguir poniendo medidas para hacerlo aún más difícil.
Guanarteme
Yo no entiendo por qué hay tanto debate en torno al vientre de alquiler: "está prohibida la compra-venta de seres humanos y según nuestra legislación, madre es la que da a luz".

¿Pues por qué se le da tantas vueltas a este tema que ya debería estar más que zanjado? Pues porque los ricos quieren satisfacer sus caprichitos reproductivos.

Sobre la noticia, espero que condenen a costas a la empresa de trata de personas esa.
blid
#21 ¿Cómo encaja esto de que se defienda que las mujeres puedan abortar porque es su cuerpo y su decisión, pero luego no se les permita si quieren ser vientres de alquiler?
Guanarteme
#25 Seguro que eres capaz de entender la diferencia entre tener control sobre tu cuerpo y someterlo al control de otros.
blid
#29 Lo entiendo, pero no podemos obviar que uno es quien decide "someterlo al control de otros".
Guanarteme
#45 Es que no existe el derecho a renunciar a un derecho.
blid
#47 ¿A qué derecho te refieres?
Guanarteme
#49 Estás empezando a marearme un poco con tanta pregunta capciosa, me refiero al derecho de controlar tu propio cuerpo.

Y la paciencia didáctica me la reservo para la docencia.
chocoleches
#25 Es bastante fácil de encajar, puedes abortar hasta la semana catorce, y no puedes vender a tu hijo, son sucesos totalmente distintos.
Anais33
#25 cuando durante un año tú cuerpo no te pertenece, pertenece a una empresa, no puedes comer lo que quieras, tienes que hormonarte, pasar un embarazo y un parto, eso se llama comprar un niño a una mujer POBRE. Cuando yo vea a las pijas quedarse embarazadas por 6.000€ podría cambiar de opinion
blid
#38 ¿Si lo hiciese una mujer rica y con las necesidades más que cubiertas, cambiaría tu opinión?
Raziel_2
#25 Por que en el primer caso no hay una mercantilizacion de un ser humano.

Si se quiere legalizar el uso de vientres de alquiler, perfecto. Anonimo y gratis, como con los órganos.

Es la mejor forma de asegurarse de que las mujeres no venden sus bebés.
ElenaCoures1
No pasa nada, una colecta de esas y apañao
Tumbadito
Tendrás pruebas sobre las actividades de la empresa sobre todo porque es gente seria y profesional.

Ahora solo queda que su abogado sostenga que el honor de la empresa lo vulnera su actividad, no lo que dicen de ella.
UsuarioDuro
