Decenas de muertos durante protestas en Irán mientras persiste el apagón de Internet [Eng]

Al menos 65 personas han muerto y más de 2300 han sido arrestadas durante dos semanas de protestas antigubernamentales que han sacudido Irán, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Las manifestaciones se han extendido a al menos 100 ciudades de todas las provincias de Irán, en una ola de disturbios a nivel nacional desencadenada por la precaria situación económica.