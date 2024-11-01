edición general
Decenas de muertos durante protestas en Irán mientras persiste el apagón de Internet [Eng]

Al menos 65 personas han muerto y más de 2300 han sido arrestadas durante dos semanas de protestas antigubernamentales que han sacudido Irán, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Las manifestaciones se han extendido a al menos 100 ciudades de todas las provincias de Irán, en una ola de disturbios a nivel nacional desencadenada por la precaria situación económica.

Pertinax
En diariored lo dejaron cuando eran dos.
www.diario-red.com/articulo/internacional/menos-dos-muertos-quinto-dia

Trump ocupa todo su ancho de banda.
www.diario-red.com/
7
Spirito
Veo que la elite del facherío más casposo ya ha tomado posiciones, que está que se sale por aquí, en pleno trance de hipocresía. xD

Como si les importara un pimiento los iranís aquellos. Es más, los mismos soplavelas fanáticos que discriminan a los islámicos porque no son de su parroquia.

No me sorprende su habitual cinismo.
7
#24 Javiersoler
#17 presente!!! Si, repudio cada estado islámico que ha existido, que existe y que existirá. Me parecen regimenes de mierda en los que viven en el medievo.
Especialmente el de irán, que es lo más parecido a un estado nazi que existe en el mundo en cada uno de sus sentidos.

Respecto a lo de la porriquia. Yo no tengo porriquia tío. Yo no creo en nada, me da igual que seas indu o mormón, tu religión me importa un capullo.

Es suficientemente claro para ti o necesitas un croquis?
2
#29 Kantinero
#17 Estoy de acuerdo, es normal en fin de semana vienen a sacar para llenar el depósito
0
#30 Pertinax
#17 Hipócrita eres tú, que no has criticado la dictadura teocrática iraní en tu vida.

No te vistas de respetable defensor de los iraníes, que no cuela, querido. Es un gobierno de mierda y lo sabes, pero te lo callas, porque te desbarata el discurso.
0
#18 elgansomagico
Están disparando con fuego real, esta gente se está jugando la vida. Si los cogen pueden ser considerados como terroristas con la pena que conlleva en Irán.

Ante esto hay que leer por aquí a gente, que vete tú a saber porqué, en su pack de "verdadera izquierda" está en su equipo la teocracia iraní. Esta gente está dando a entender que si no fuese por la presión de Israel o EEUU no habría estas protestas... Hay que ser muy necio...

Se estan jugando la vida porque así lo eligieron ellos y ellas
2
#22 Adam22
#18 Está dentro del pack de cierto tipo de magufos:

Si la gente sale a quemar contenedores en España, Francia, Alemania, etc.:
El pueblo se está levantando contra el sistema opresor! Adelante hermanos!

Si la gente sale a quemar contenedores en Iran, Cuba, Ucrania pre-2015, etc.:
Revolución de colores! Guerra híbrida! Es todo una conspiración de la CIA/Mossad/X!

Según nuestros queridos magufos, la gente de ciertos países no tienen derecho a estar cabreada con sus gobiernos. Allí ya gobiernan los "buenos" y todo lo malo que les pase es culpa de occidente.
2
#26 Javiersoler
#18 la última vez con misha amini se cargaron 200 ahorcadolos.
1
#4 carademalo
#0 Corrige la entradilla: "Al menos 65 agentes del Mossad han muerto y más de 2300 han sido arrestados..."

:troll:
1
#7 Javiersoler
#4 2 opciones.

O es sarcasmo y te estás riendo de los payasos que salen a enmierdar al pueblo o eres parte de los payasos que entran a enmierdar a los iranies por que la Irene montero de turno no los defiende. Por favor que sea la primera..
1
#10 carademalo
#7 No entiendo muy bien la segunda, así que debe ser la primera, supongo...:-P
0
#12 Javiersoler
#10 lo yes menos mal.
0
#15 Adam22
#4 60 agentes del Mossad y 5 generales de la OTAN de los que estaban en Mariupol. Haciendo horas extra.
0
#9 Javiersoler
Una cosa según he leído ya son 200 víctimas y 2800 detenidos, que se sepa.... Es difícil saber por qué han cerrado el grifo de Internet.
1
#13 DeporteTuit
#9 En realidad se habla de bastantes más, y de hecho en la noticia ya han subido las cifras desde que la envié. El problema es que hay muy poca información contrastada, por eso he enviado esta que es la que más se acerca a lo que debe estar pasando y además se va actualizando.
2
#19 diablos_maiq
#9 #13 según la BBC son 48
0
#32 BurraPeideira_
#13 Seguro que en la CNN te van a contar lo más parecido a la realidad posible.
Siempre se cumple que los que apoyan las sanciones les preocupa el pueblo.
0
#28 Meinhard
#27 Tu hablar como un bot. Motor debes cambiar si humano quieres hablar.
0
#5 diablos_maiq
En Time dicen que más de 200.
La maquinaria de la propaganda trabaja a tope.
1
#16 Tronchador.
#5 Claro, jamás en una dictadura el régimen oprime violentamente al pueblo. Y menos todavía si es una teocracia.
2 K 29
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Han actualizado la cifra de los que tienen confirmados:
"Al menos 78 manifestantes han sido asesinados"
0
#31 CerdoJusticiero
#27 Claro que el país persa por antonomasia no es árabe; de ahí lo de 'reboot'.

Efectivamente es un régimen de mierda, lo peor de lo peor. Pero creo que hay que ser muy inocente para creer que la 'ayuda' de los EEUU o Israel busque el bienestar de los iraníes y no cambiar a un régimen enfrentado a ellos por otro que les baile el agua, sin que importe el número de muertos que haya en el proceso o cómo quede el país después. Porque, por muy repugnante que sean los ayatolás (como lo eran Gadafi,…   » ver todo el comentario
0
#23 TooBased
Fachas defendiendo nuevas invasiones/colonizaciones en forma de "ayuda" en 3, 2, 1...
0
#3 cocococo
Si en España hay un apagón de Internet se llena el país de muertos, fijo:

youtu.be/MhaGj4HAFUo

youtu.be/WlAJHqkgQZ4
0

