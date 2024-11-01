Decenas de muertos durante protestas en Irán mientras persiste el apagón de Internet [Eng]

Al menos 65 personas han muerto y más de 2300 han sido arrestadas durante dos semanas de protestas antigubernamentales que han sacudido Irán, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Las manifestaciones se han extendido a al menos 100 ciudades de todas las provincias de Irán, en una ola de disturbios a nivel nacional desencadenada por la precaria situación económica.
Trump ocupa todo su ancho de banda.
Como si les importara un pimiento los iranís aquellos. Es más, los mismos soplavelas fanáticos que discriminan a los islámicos porque no son de su parroquia.
No me sorprende su habitual cinismo.
Especialmente el de irán, que es lo más parecido a un estado nazi que existe en el mundo en cada uno de sus sentidos.
Respecto a lo de la porriquia. Yo no tengo porriquia tío. Yo no creo en nada, me da igual que seas indu o mormón, tu religión me importa un capullo.
Es suficientemente claro para ti o necesitas un croquis?
No te vistas de respetable defensor de los iraníes, que no cuela, querido. Es un gobierno de mierda y lo sabes, pero te lo callas, porque te desbarata el discurso.
Ante esto hay que leer por aquí a gente, que vete tú a saber porqué, en su pack de "verdadera izquierda" está en su equipo la teocracia iraní. Esta gente está dando a entender que si no fuese por la presión de Israel o EEUU no habría estas protestas... Hay que ser muy necio...
Se estan jugando la vida porque así lo eligieron ellos y ellas
Si la gente sale a quemar contenedores en España, Francia, Alemania, etc.:
El pueblo se está levantando contra el sistema opresor! Adelante hermanos!
Si la gente sale a quemar contenedores en Iran, Cuba, Ucrania pre-2015, etc.:
Revolución de colores! Guerra híbrida! Es todo una conspiración de la CIA/Mossad/X!
Según nuestros queridos magufos, la gente de ciertos países no tienen derecho a estar cabreada con sus gobiernos. Allí ya gobiernan los "buenos" y todo lo malo que les pase es culpa de occidente.
O es sarcasmo y te estás riendo de los payasos que salen a enmierdar al pueblo o eres parte de los payasos que entran a enmierdar a los iranies por que la Irene montero de turno no los defiende. Por favor que sea la primera..
Siempre se cumple que los que apoyan las sanciones les preocupa el pueblo.
La maquinaria de la propaganda trabaja a tope.
"Al menos 78 manifestantes han sido asesinados"
Efectivamente es un régimen de mierda, lo peor de lo peor. Pero creo que hay que ser muy inocente para creer que la 'ayuda' de los EEUU o Israel busque el bienestar de los iraníes y no cambiar a un régimen enfrentado a ellos por otro que les baile el agua, sin que importe el número de muertos que haya en el proceso o cómo quede el país después. Porque, por muy repugnante que sean los ayatolás (como lo eran Gadafi,… » ver todo el comentario
