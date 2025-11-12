Datos de inflación y empleo de octubre en EEUU podrían no ser publicados nunca, según la Casa Blanca

«Es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal, ya que probablemente nunca se publiquen los informes del IPC (Índice de Precios de Consumo) y de empleo de octubre», dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt. Esto dejaría a «los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a ciegas en un momento crítico», agregó la funcionaria.