Datos de inflación y empleo de octubre en EEUU podrían no ser publicados nunca, según la Casa Blanca

«Es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal, ya que probablemente nunca se publiquen los informes del IPC (Índice de Precios de Consumo) y de empleo de octubre», dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt. Esto dejaría a «los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a ciegas en un momento crítico», agregó la funcionaria.

ostiayajoder #1 ostiayajoder
La mejor manera de q desaparezcan los problemas es esconderlos.

No tienen ni un atisbo de verguenza xD
rogerius #3 rogerius *
#1 Además, echándole la culpa al boogie. Un clásico.
Dene #7 Dene
#3 aquí lo llamaron " la herencia recibida" durante años y años en los que gobernó la derecha
luspagnolu #5 luspagnolu
#1 El mismo procedimiento, por otra parte, que tienen aquí los gobernantes del PP, con la Dana, los cribados de cáncer, etc.
themarquesito #6 themarquesito
#1 Por algo la hicieron secretaria de prensa.
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 ocultación de datos oficiales? Esto es nuevo
Yorga77 #8 Yorga77
Hombre lo que le gusta a los inversores mentiras y ocultación de datos, para no saber que suelo pisan. xD xD xD
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 @themarquesito no hace tanto creo que yo mismo subí la noticia en la que Trump decía que no hacía falta publicar las cuentas de las empresas?
porculizador #2 porculizador
Tienen güebos, siempre es culpa de "otro". Pueden gobernar 100 años y nunca serán responsables de nada, aquí también pasa.
Milmariposas #4 Milmariposas
Qué puta vergüenza de país y de gobierno! xD xD xD
