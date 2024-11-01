edición general
Trump propone eliminar los reportes financieros trimestrales

Trump propone eliminar los reportes financieros trimestrales

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emitan informes financieros cada tres meses y, en su lugar, cambiar a un período de seis meses. Desde 1970, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pide que las empresas que cotizan en bolsa informen trimestralmente. “Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrarse en dirigir adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.

11 comentarios
Desideratum #7 Desideratum
Claro, cuanto menos sepan los discapacitados de sus votantes, esos supremacistas y evangelistas que están dispuestos a creer cualquier bobada que le suelten por las cadenas ultras del Telecable, que la economía norteamericana se está despeñando a una velocidad que ríete de la que adquieren una cuerda de lemmings suicidas arrojándose al abismo, mucho mejor.

El destino que el futuro le tenía preparado a la actual potencial hegemónica, en la que se suponía que en un par de décadas dejaría de…   » ver todo el comentario
2 K 48
Khadgar #3 Khadgar
Pero ¿qué se sabrá Trump de dirigir adecuadamente una empresa? :shit:
2 K 46
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 pero sabe hundir casinos xD
2 K 48
Gry #11 Gry
#3 Tener que maquillar las cuentas cada tres meses es mucho trabajo.
1 K 33
meroespectador #1 meroespectador *
Jajajajaja, tampoco se podrá usar el número 7, salvo los que se llamen Bob.
3 K 36
woody_alien #2 woody_alien
Porque el control coarta la iniciativa empresarial ¿Desea saber más?.
2 K 31
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Así seran mas faciles las estafas como la estafa subprime y los inversores quedaran pillados y expuestos a este tipo de estafas y otras durante mas tiempo. Aunque de eso se tratará, pretenden desplumar a los inversores, los ahorros de la gente, lo mismo que les estan desplumando con los aranceles, con la inflacion y con la rebaja de impuuestos a los millonarios.

Trump despide a la directora de estadísticas laborales de EE. UU. tras informe de empleo inferior a lo esperado [ENG]…  media   » ver todo el comentario
0 K 18
#4 Suleiman
No pasa nadaaaa, circulen!
0 K 14
jm22381 #8 jm22381
Primero los quita en las empresas privadas y luego en las cuentas del estado que serán las que él diga :troll:
0 K 14
#10 Toponotomalasuerte
Es un crack!!! Termina con el cambio climático y ahora con la deuda e inflación!!! Es un puto genio!!!!
0 K 10
OrialCon_Darkness #9 OrialCon_Darkness
A ver, si hay que hacerlo bien, lo suyo es hacerlo anualmente, que 2 veces al año es mucho :troll:
0 K 9

