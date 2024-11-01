Trump propone eliminar los reportes financieros trimestrales

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emitan informes financieros cada tres meses y, en su lugar, cambiar a un período de seis meses. Desde 1970, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pide que las empresas que cotizan en bolsa informen trimestralmente. “Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrarse en dirigir adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.