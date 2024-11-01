Cuando el puto genio es funcionario

Hace poco que hablamos en Laboro del caso del puto genio que falsificó su parte de baja dos veces el mismo día y a consecuencia de ello ¡sorpresa! fue despedido y condenado a prisión y multa. Pues hoy os traemos el curiosísimo caso del funcionario del Ayuntamiento que dio de alta en la SS a tres personas que no trabajaban en el Ayuntamiento, sin darse cuenta... o algo así, y también ha sido despedido y condenado a prisión.