edición general
10 meneos
244 clics

Cuando el puto genio es funcionario

Hace poco que hablamos en Laboro del caso del puto genio que falsificó su parte de baja dos veces el mismo día y a consecuencia de ello ¡sorpresa! fue despedido y condenado a prisión y multa. Pues hoy os traemos el curiosísimo caso del funcionario del Ayuntamiento que dio de alta en la SS a tres personas que no trabajaban en el Ayuntamiento, sin darse cuenta... o algo así, y también ha sido despedido y condenado a prisión.

| etiquetas: trabajo , genio , funcionario
8 2 0 K 115 politica
5 comentarios
8 2 0 K 115 politica
Priorat #3 Priorat
A mí me ha gustado. Es el estilo de siempre de Laboro
2 K 38
#5 pcmaster
Si fuera un puto genio no le habrían pillado. Es sólo un simple delincuente. xD
1 K 30
#1 sald64059
Joder, vaya mierda de artículo más mal escrito. Supongo que el que lo ha hecho pensará que es la polla, pero a mí me da dolor de cabeza.
2 K 28
#2 poxemita
#1 sí, además se creerá gracioso con lo del perro y la dictadura.
Mete tanta mierda que no viene a cuento que cuesta leerlo.
0 K 13
HAL9K #4 HAL9K
Una mente lúcida sin duda.
0 K 10

menéame