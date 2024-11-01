edición general
Críticas por las "taras" de los pisos de alquiler asequible que ofrece el Estado en Vigo

Semanas después del lanzamiento de los pisos de alquiler asequible de "Casa 47", los interesados e interesadas comienzan a ver algunas "taras". En primer lugar, uno de los requisitos para acceder a estos alquileres es que la renta no suponga más de un 30% de los ingresos del solicitante. Esto excluye a una parte de la sociedad con más dificultades para acceder a una vivienda... Por otro lado, la gran mayoría de viviendas que ofrece Casa 47 no cuenta con muebles y hasta las hay que no tienen si quiera la cocina equipada. Para compensarlo, el...

#1 chavi
Y el.precio es muy caro
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Pues 600 euros al mes dice el artículo. Y con la condición de que eso no suponga más del 30% del salario del inquilino. Es decir, que solo pueden acceder personas que ronden los 2.000 euros mensuales.
Esto es 100% PSOE.
#6 chavi
#3 600 al mes lo mas baratos apartamentos muy pequeños. De aho hasta unos 950 los mas caros de unos 90m2
Tontolculo #4 Tontolculo
#1 ya pero qué queremos. Pisos o Navidad? Es que os quejáis por todo
#2 endy
Estafa estatal por un puñado de votos.
bigmat #5 bigmat
Vamos a ver. ¿A quien creíais que iban dedicados esos pisos? ¿A los más necesitados, al mileurista de turno con familia? No, hija no.
Eso se veía venir desde lejos, esos pisos son para familiares y amigos enchufados de los que trabajan en Casa 47 y su entorno.

Ya veréis como la mitad o más acaban en manos de parejas de funcionarios más o menos bien colocados y enchufados que cumplen perfectamente con los requisitos, trabajo estable, sueldos entre 1600 y 2000 euros mes.
Todo queda en familia.
