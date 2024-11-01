Críticas por las "taras" de los pisos de alquiler asequible que ofrece el Estado en Vigo

Semanas después del lanzamiento de los pisos de alquiler asequible de "Casa 47", los interesados e interesadas comienzan a ver algunas "taras". En primer lugar, uno de los requisitos para acceder a estos alquileres es que la renta no suponga más de un 30% de los ingresos del solicitante. Esto excluye a una parte de la sociedad con más dificultades para acceder a una vivienda... Por otro lado, la gran mayoría de viviendas que ofrece Casa 47 no cuenta con muebles y hasta las hay que no tienen si quiera la cocina equipada. Para compensarlo, el...
| etiquetas: alquiler asequible , casa 47 , ingresos , iprem , cocina no equipada
Esto es 100% PSOE.
Eso se veía venir desde lejos, esos pisos son para familiares y amigos enchufados de los que trabajan en Casa 47 y su entorno.
Ya veréis como la mitad o más acaban en manos de parejas de funcionarios más o menos bien colocados y enchufados que cumplen perfectamente con los requisitos, trabajo estable, sueldos entre 1600 y 2000 euros mes.
Todo queda en familia.