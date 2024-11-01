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Corea del Norte cambia la Constitución para lanzar un ataque nuclear automático si matan a Kim Jong-un

Corea del Norte cambia la Constitución para lanzar un ataque nuclear automático si matan a Kim Jong-un

El dictador ha impulsado los cambios legales por la facilidad con la que EE. UU. e Israel eliminaron al líder supremo de Irán

| etiquetas: corea del norte , constitución , kim jong un , ataque , nuclear , israel
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4 comentarios
7 2 0 K 114 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d *
Espero que el cebado no se nos resbale en la bañera porque estamos jodidos. xD
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 imagina una guerra nuclear porque a este se le de por atragantarse con jamón serrano
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Aokromes #4 Aokromes
#1 #2 "si matan", oh espera, que la fuente es corea del sur, la del general asesinado a cañonazos o el de la jauria de perros.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
De donde habrán sacado una idea tan disparatada :roll:
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menéame