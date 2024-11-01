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Corea del Norte cambia la Constitución para lanzar un ataque nuclear automático si matan a Kim Jong-un
El dictador ha impulsado los cambios legales por la facilidad con la que EE. UU. e Israel eliminaron al líder supremo de Irán
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#1
oceanon3d
*
Espero que el cebado no se nos resbale en la bañera porque estamos jodidos.
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#2
Verdaderofalso
#1
imagina una guerra nuclear porque a este se le de por atragantarse con jamón serrano
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#4
Aokromes
#1
#2
"si matan", oh espera, que la fuente es corea del sur, la del general asesinado a cañonazos o el de la jauria de perros.
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#3
ur_quan_master
De donde habrán sacado una idea tan disparatada
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