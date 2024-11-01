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El contingente español en Líbano, "en condiciones muy duras": "Pasan mucho tiempo en búnker con bombardeos incluso en sus posiciones"
Las familias de nuestros militares es importante que sepan que están tomando todas las medidas de protección y seguridad y que están cuidándose', apuntó. Actualmente, se han desplegado
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#2
WcPC
Y digo...
¿Como es posible que no nombre ni una vez en el titular a quien está atacando sus posiciones?
No es culpa de
#0
, obviamente, él solo ha copiado el titular, pero es que da vergüenza.
No es una "ofensiva", es una invasión ilegal.
De verdad, lo de los medios con Israel es una cosa que da asco.
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#4
RoterHahn
#2
Lo he leido por encima, y en ningun momenzo dicen que el ejército israelí es el que los bombardea, cuando dicen que es artilleria pasada y aviación la que esta bombardeando sus posicionesy/ó los de los alrededores.
Increible el malabarismo, pues di fuese Hezbola, lo ponerian 100 veces.
1
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#1
Veelicus
Y los patriotas de pulserita que dicen de esto?
Nada, porque son unos traidores de mierda
1
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#5
UNX
Y si los matan, no habrá consecuencias. Una situación de mierda.
0
K
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#3
Archaic_Abattoir
Es lo que tiene ser militar e ir a una guerra.
0
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#6
Jjota
Pues una buena putada, pensar que la gente que suele ir a estas mesones es la gente que necesita dinero, así que encima de pobres jodidos.
0
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menéame
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¿Como es posible que no nombre ni una vez en el titular a quien está atacando sus posiciones?
No es culpa de #0, obviamente, él solo ha copiado el titular, pero es que da vergüenza.
No es una "ofensiva", es una invasión ilegal.
De verdad, lo de los medios con Israel es una cosa que da asco.
Lo he leido por encima, y en ningun momenzo dicen que el ejército israelí es el que los bombardea, cuando dicen que es artilleria pasada y aviación la que esta bombardeando sus posicionesy/ó los de los alrededores.
Increible el malabarismo, pues di fuese Hezbola, lo ponerian 100 veces.
Nada, porque son unos traidores de mierda