En la Comunitat Valenciana ya hay 410.000 personas viviendo en chabolas, viviendas sin suministros o hacinadas

Alrededor de 1,2 millones de valencianos tienen dificultades en el ámbito de la vivienda, entre los que destacan el millón de hogares que no puede afrontar gastos imprevistos.

Que estemos así en España es de vergüenza.
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico,, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…   » ver todo el comentario
#2 Además, tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la…   » ver todo el comentario
