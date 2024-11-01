Compromís pide que Feijóo comparezca en la comisión de investigación de la dana por "mentir"

Alberto Ibáñez acusa a Feijóo de "ocultar algo" por mandar a la jueza los whatsapp en "la tarde de Nochebuena". Los mensajes que se intercambió con Mazón el día de la dana confirman que el expresident nunca le informó "en tiempo real". El portavoz de Compromís en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido la comparecencia urgente en este órgano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir", a su juicio, con los mensajes que se intercambió con Carlos Mazón la tarde de la catástrofe.