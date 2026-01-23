El colapso de Trump que está en camino

Estamos en medio de al menos cuatro derrumbes o declives: el derrumbe del orden internacional de la posguerra. El declive de la tranquilidad doméstica dondequiera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, desplieguen sus abusos. El derrumbe aún mayor del orden democrático, con ataques a la independencia de la Reserva Federal y procesamientos infundados contra opositores políticos. Por último, el declive de la mente del presidente Donald Trump. De estos cuatro, el declive de la mente de Trump es el principal, y...