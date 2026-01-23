edición general
El colapso de Trump que está en camino

Estamos en medio de al menos cuatro derrumbes o declives: el derrumbe del orden internacional de la posguerra. El declive de la tranquilidad doméstica dondequiera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, desplieguen sus abusos. El derrumbe aún mayor del orden democrático, con ataques a la independencia de la Reserva Federal y procesamientos infundados contra opositores políticos. Por último, el declive de la mente del presidente Donald Trump. De estos cuatro, el declive de la mente de Trump es el principal, y...

azathothruna
Demora mucho
Yo queria guerra civil para mi cumpleaños
Lord_Cromwell
@themarquesito Creo que te puede gustar el artículo
themarquesito
#6 Muy buen artículo, desde luego. Me han gustado las referencias clásicas
SeñorPresunciones
Vaya, no sé. Pero que yo sepa Trump ya era un puto demente con 20 años.
Jacusse
Muy bueno.
Don_Pixote
Sleepy Trump
Alcalino
Vamos a ver: es que Trump está buscando activamente ese colapso.

Porque si se produce el colapso, puede imponer el estado de excepción, paralizar las elecciones indefinidamente y pasar a ser oficialmente el dictador de EEUU.

quién piense que una crisis en EEUU supondría el final del presidente Trump se equivoca.

Supondrá el principio de Trump el dictador
ExtremeñoOrgulloso
"Vamos ganando" (Nicolás Maduro)
