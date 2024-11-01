edición general
Colapso educativo: un profesor cuenta lo que está pasando en las aulas  

"Alumnos de 1º de Bachillerato que no saben las tablas de multiplicar o interpretar la hora". Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/concursantes-ot-no-saben-ver-hora-reloj-a

Torrezzno #1 Torrezzno
Luego que si son manipulables. Los educamos para que lo sean mediante una educación paupérrima y degradada
