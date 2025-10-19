El colapso del carbón en Rusia marca el fin de la ilusión posbélica de los combustibles fósiles [EN]

Hace tres años, los productores de combustibles fósiles celebraron ganancias récord cuando la invasión rusa de Ucrania elevó el precio del petróleo por encima de los $120 y los precios del carbón a máximos históricos. Muchos anunciaron una nueva era para los hidrocarburos. No fue así, y ahora los mercados giran hacia las tecnologías libres de combustibles fósiles. Mientras tanto, en Estados Unidos, ha surgido una lucha ideológica contra la verdad misma. Con la política negando y atacando a la misma ciencia que le permitió el éxito económico.