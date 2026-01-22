·
9
meneos
62
clics
El CIS amplía a casi diez puntos la ventaja del PSOE sobre el PP mientras Vox crece y Sumar cae
El barómetro de febrero del instituto que dirige José Félix Tezanos da un 32,6% de los votos a los socialistas, un 22,9%, al PP, un 18,9%, a Vox, un 7%, a Sumar, y un 3,9%, a Podemos
|
etiquetas
:
cis
,
tezanos
,
encuestas
8
1
3
K
87
actualidad
24 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
poxemita
Nada nuevo, manipulación demoscopica pagada con dinero público.
13
K
88
#8
Waves
#2
Si la encuesta no da 40% al partido podrido y 30% a su pestilencia, entonces la encuesta está manipulada.
Igual la gente igual no prefiere al partido más corruppto en el poder otra vez, que se lo van a llevar calentito a este ritmo.
2
K
21
#17
poxemita
#8
anda lee a ver si eres capaz de entender lo que dice, aunque eres demasiado sectario (por no decir otra cosa) para ver que Tezanos es juez y parte.
elpais.com/espana/2026-02-14/que-encuestas-acertaron-en-aragon.html
2
K
15
#18
poxemita
#13
por lo pronto sabemos lo que enlazo en
#17
, sobre los otros pues ya se verá.
0
K
10
#24
Vactor20
#18
AJAJAJAJA Claro porque todos los años de PP con la manipulacion del 11M, sus CCOO de urdaci, El YAK42, La guerra de Irak y sus armas de destrucción masiva ya se verá.
Puta poca verguenza tiene manipulador asqueroso, lo dicho te encanta que Feijoo, Ayuso y Abascal te cagen en la boca, te crees que asi eres alguien. No me duras ni un asalto,
0
K
7
#23
poxemita
#15
mira el enlace de
#17
, ha sobreestimado en 42 de 43.
Yo no soy sociólogo, pero supongo que dar resultados para un lado u otro será manipulación. Luego ya depende de tu electorado, si lo movilizas con diciendo que vas mal o que sigues estando genial. También puede ser que la manipulación vaya más hacia tener contento al lider, pero no lo sé.
0
K
10
#13
Vactor20
#2
Cuando salgan PP y VOX ya me vas a llorar de manipulacion en las entidades publicas pero como supongo que tu eres de los que pones la boca para que se la caguen dentro, no te importara mucho
1
K
15
#15
gadish
#2
duda:
Es manipulación que den más votos al PSOE, o es manipulación que den menos votos al PSOE?
Porque he leído ambas cosas desde la derecha: que minimizan el voto del PSOE para asustar a sus votantes y qeu no se queden en casa, pero también qeu le dan más votos al PSOE para que así haya más gente que vote al PSOE empujado por el "es la mejor opción".
tu exactamente qué defiendes?
0
K
8
#21
pandasucks
*
#2
¿En qué ocasiones ha acertado el CIS en elecciones? Justamente por dejarlo en evidencia.
0
K
9
#1
angelitoMagno
Tiene sentido, la mejora de la situación económica y los continuos ataques a Pedro Sánchez por parte los mayores indeseables del planeta refuerzan la posición del PSOE.
Por otra parte, parece normal que el PP pierda votos, porque Feijoo es tontisimo, y que estos vayan a VOX
Y en cuanto a los partidos a la izquierda del PSOE, pues mientras no se aclaren, no van a subir en las encuestas. Ver a gente discutiendo entre ellos no es algo que ilusiones a muchos votantes.
4
K
61
#4
reithor
#1
vendrán muchos comentarios a decir que el CIS se columpia cual infante en parque de recreo, sin mirar siquiera que el PSOE está en su suelo nacional, y lo que resta al PP es el traspaso de votos a su hermano pox.
Las taifas de la izquierda tienen mucho trabajo por delante.
3
K
49
#6
Shuquel
¿Entonces las elecciones a Extremadura y Aragón no nos indican cuál es la tendencia de voto?
Porque aunque seas muy del PSOE esta encuesta parece de chiste, aunque no tiene gracia porque sale de nuestros impuestos.
1
K
22
#12
Battlestar
#6
www.youtube.com/watch?v=8Oe97Adu6ug
Aunque para ser justos cada región es cada región y luego las generales son generales.
Yo creo que la radiografía en general sigue siendo la misma, PP primero pero sin posibilidad de gobernar por si solo, PSOE segundo y Vox tercera fuerza.
Escaño arriba, escaño abajo pero la situación es básicamente la misma sean 10 puntos arriba o abajo en las encuestas.
0
K
13
#14
Shuquel
#12
"Yo creo que la radiografía en general sigue siendo la misma, PP primero pero sin posibilidad de gobernar por si solo, PSOE segundo y Vox tercera fuerza."
Lo mismo pienso yo
0
K
10
#20
VFR
#6
extremadura y Aragón siempre han sido muy de derechas
0
K
12
#3
FunFrock
En referencia a la última votación en Extremadura y Aragón ¿cuanto se a acercado el CIS a los resultados reales? ¿se ha acercado más o menos que otras encuestas?
1
K
21
#7
Shuquel
#3
Extremadura
www.cis.es/es/w/el-partido-popular-ganaría-las-elecciones-en-extremad
Aragón
www.elconfidencial.com/espana/aragon/2026-01-22/el-cis-de-tezanos-da-l
0
K
10
#9
angelitoMagno
#3
En Extremadura el CIS fue quien más se aproximó al resultado final.
La encuesta del CIS clavó el resultado electoral en Extremadura
www.meneame.net/story/encuesta-cis-clavo-resultado-electoral-extremadu
(Artículo publicado en The Objetive, poco sospechoso de ser afín al CIS o al gobierno)
De Aragon, ni idea.
0
K
17
#16
FunFrock
#9
Extremadura
CIS:
PP: 25 a 29
VOX 10-12
PSOE 19-22
Podemos-IA-AV, 6 - 7
Resultados
PP: 29
PSOE 18
Vox 11
Podemos IU - 7
Con el PSOE lo Clavo.
0
K
8
#10
Battlestar
*
#3
Chat GPT dice que:
1) Extremadura (21 D 2025)
Estimación preelectoral del CIS
Según la encuesta preelectoral del CIS:
PP: 38,5 % estimado
PSOE: 31,6 %
VOX: 17,3 %
(otras fuerzas en menor proporción)
Resultados reales
Los resultados de las elecciones fueron aproximadamente:
PP: 43,17 %
PSOE: 25,72 %
VOX: 16,92 %
Unidas por Extremadura: ~10,25 %
Precisión del CIS en Extremadura
PP: ~ +4,7 puntos por debajo de lo real
PSOE: ~ +5,9 puntos por
…
» ver todo el comentario
0
K
13
#5
Atusateelpelo
Vox casi un 19%.
Lo de hacerle el vacio a Vox sigue funcionando genial...para Vox.
0
K
18
#22
VFR
Me encanta el CIS, cuanto más alto los suban más dura será la caída
0
K
12
#11
surco
Yo es que con el CIS hace tiempo que voto spam
0
K
9
#19
domadordeboquerones
Bulooooooooo!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
