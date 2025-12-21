La encuesta del CIS clavó el resultado electoral en Extremadura

El resultado definitivo de las elecciones autonómicas en Extremadura confirma, a grandes rasgos, el escenario anticipado por el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el 28 de noviembre de 2025. Bajo el título El Partido Popular ganaría las elecciones en Extremadura, pero necesitaría a Vox para gobernar, el estudio situaba al PP como primera fuerza, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, y señalaba a Vox como actor clave para la formación de una mayoría parlamentaria.