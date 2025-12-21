La encuesta del CIS clavó el resultado electoral en Extremadura

El resultado definitivo de las elecciones autonómicas en Extremadura confirma, a grandes rasgos, el escenario anticipado por el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el 28 de noviembre de 2025. Bajo el título El Partido Popular ganaría las elecciones en Extremadura, pero necesitaría a Vox para gobernar, el estudio situaba al PP como primera fuerza, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, y señalaba a Vox como actor clave para la formación de una mayoría parlamentaria.
Cuando se pronostica por el lado del PSOE : Tezanos manipulador!
Solamente sobreestimó al PSOE, como ya todo el mundo sabía
El problema no es que dé para un lado u otro, el problema es cuando se le nota a las leguas por dónde va y la caga.
A ver si cambia en el siguiente, pero para las nacionales sigue dándole una ventaja del copón a Sánchez que ninguna otra encuesta dice.