La encuesta del CIS clavó el resultado electoral en Extremadura

El resultado definitivo de las elecciones autonómicas en Extremadura confirma, a grandes rasgos, el escenario anticipado por el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el 28 de noviembre de 2025. Bajo el título El Partido Popular ganaría las elecciones en Extremadura, pero necesitaría a Vox para gobernar, el estudio situaba al PP como primera fuerza, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, y señalaba a Vox como actor clave para la formación de una mayoría parlamentaria.

obmultimedia
Cuando se pronostiza hacia el lado del PP : bien
Cuando se pronostica por el lado del PSOE : Tezanos manipulador!
ElenaCoures1
"Según la encuesta preelectoral del CIS, el PP sacaría entre 25 y 29 escaños, el PSOE entre 19 y 22, Vox de 10 a 12 y Podemos de 6 a 7 escaños"
www.cis.es/es/w/el-partido-popular-ganaría-las-elecciones-en-extremad

Solamente sobreestimó al PSOE, como ya todo el mundo sabía
angelitoMagno
Relacionada: El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP
www.meneame.net/story/cis-sigue-dando-ganador-psoe-9-puntos-pp
Tensk
Teniendo en cuenta el número de escaños a repartir, el número de candidaturas y el número de circunscripciones, con las horquillas tan amplias que se dio... como para no acertar.

El problema no es que dé para un lado u otro, el problema es cuando se le nota a las leguas por dónde va y la caga.

A ver si cambia en el siguiente, pero para las nacionales sigue dándole una ventaja del copón a Sánchez que ninguna otra encuesta dice.
Professor
Cabe la posibilidad que el PSOE haya amañado las elecciones en Extremadura, tanta coincidencia es anormal
